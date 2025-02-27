https://ria.ru/20250227/svo-2001918784.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и танк Leopard, сообщило... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:44:00+03:00

2025-02-27T12:44:00+03:00

2025-02-27T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

германия

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000765261_0:180:3219:1991_1920x0_80_0_0_e5e8ed8b900a8d57016aaa10c1a13977.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и танк Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Песчаное, Успеновка, Котлино, Елизаветовка и Удачное Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 310 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, включая HMMWV производства США. Уничтожены пикап и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность