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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и танк Leopard, сообщило... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:44:00+03:00
2025-02-27T12:44:00+03:00
2025-02-27T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 310 военнослужащих и танк Leopard, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Песчаное, Успеновка, Котлино, Елизаветовка и Удачное Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 310 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, включая HMMWV производства США. Уничтожены пикап и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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германия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Германия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 310 военных и танк Leopard в зоне действий "Центра"