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В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 27.02.2025 (обновлено: 09:40 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/svo-2001868888.html
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 27.02.2025
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове
Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове, предположительно, была поражена группа наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:30:00+03:00
2025-02-27T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове, предположительно, была поражена группа наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Чернигов – взрыв в направлении военной части. По слухам, среди пораженных были наемники", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250227/dnr-2001869516.html
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чернигов, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове

Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Оперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове, предположительно, была поражена группа наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Чернигов – взрыв в направлении военной части. По слухам, среди пораженных были наемники", - сообщил Лебедев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска
09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
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