https://ria.ru/20250227/svo-2001868888.html

В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове

В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 27.02.2025

В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове

Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове, предположительно, была поражена группа наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:30:00+03:00

2025-02-27T09:30:00+03:00

2025-02-27T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

чернигов

вооруженные силы украины

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове, предположительно, была поражена группа наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Чернигов – взрыв в направлении военной части. По слухам, среди пораженных были наемники", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250227/dnr-2001869516.html

чернигов

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2025

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чернигов, вооруженные силы украины, сергей лебедев