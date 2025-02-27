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В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 27.02.2025
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове
Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове, предположительно, была поражена группа наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:30:00+03:00
2025-02-27T09:30:00+03:00
2025-02-27T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове, предположительно, была поражена группа наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Чернигов – взрыв в направлении военной части. По слухам, среди пораженных были наемники", - сообщил Лебедев.
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чернигов, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове
Взрыв прогремел в районе военной части ВСУ в Чернигове