https://ria.ru/20250227/sumskaya-2001861815.html

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.02.2025

Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:55:00+03:00

2025-02-27T08:55:00+03:00

2025-02-27T09:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

сумская область

сергей лебедев

сумы

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001866872_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44488e0bd35e7a576e6285583893e9b3.jpg

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По скоплению техники, спрятанной в лесах рядом с Сумами, и по личному составу прилетело в 23:00 и в 02:20. В Сумы, в гостиницу рядом с центром, возможно, в один из штабов, прилетело в 00:30", — сказал он.По словам собеседника агентства, удары пришлись по базирующейся в Шосткинском районе группировке, которая должна была прийти на помощь подразделениям в Курской области. "Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет — пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", — добавил Лебедев.Еще два удара в 01:40 и 03:30 наносились в районе завода "Сумыхимпром", рассказал подпольщик. Там находятся большие склады и ангары, туда заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами, уточнил он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Сумской области объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html

https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

сумская область

сумы

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область, сумская область, сергей лебедев, сумы, украина