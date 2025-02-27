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Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 27.02.2025 (обновлено: 09:21 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/sumskaya-2001861815.html
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.02.2025
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:55:00+03:00
2025-02-27T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
сумская область
сергей лебедев
сумы
украина
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."По скоплению техники, спрятанной в лесах рядом с Сумами, и по личному составу прилетело в 23:00 и в 02:20. В Сумы, в гостиницу рядом с центром, возможно, в один из штабов, прилетело в 00:30", — сказал он.По словам собеседника агентства, удары пришлись по базирующейся в Шосткинском районе группировке, которая должна была прийти на помощь подразделениям в Курской области. "Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет — пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", — добавил Лебедев.Еще два удара в 01:40 и 03:30 наносились в районе завода "Сумыхимпром", рассказал подпольщик. Там находятся большие склады и ангары, туда заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами, уточнил он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Сумской области объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, сумская область, сергей лебедев, сумы, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Сумская область, Сергей Лебедев, Сумы, Украина
Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили штаб ВСУ в Сумской области

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Сумской области
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Сумской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Сумской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По скоплению техники, спрятанной в лесах рядом с Сумами, и по личному составу прилетело в 23:00 и в 02:20. В Сумы, в гостиницу рядом с центром, возможно, в один из штабов, прилетело в 00:30", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, удары пришлись по базирующейся в Шосткинском районе группировке, которая должна была прийти на помощь подразделениям в Курской области.
"Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет — пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", — добавил Лебедев.
Еще два удара в 01:40 и 03:30 наносились в районе завода "Сумыхимпром", рассказал подпольщик. Там находятся большие склады и ангары, туда заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами, уточнил он.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Сумской области объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьСумская областьСергей ЛебедевСумыУкраина
 
 
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