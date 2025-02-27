Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили штаб ВСУ в Сумской области
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Сумской области
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Сумской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По скоплению техники, спрятанной в лесах рядом с Сумами, и по личному составу прилетело в 23:00 и в 02:20. В Сумы, в гостиницу рядом с центром, возможно, в один из штабов, прилетело в 00:30", — сказал он.
По словам собеседника агентства, удары пришлись по базирующейся в Шосткинском районе группировке, которая должна была прийти на помощь подразделениям в Курской области.
"Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет — пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", — добавил Лебедев.
Еще два удара в 01:40 и 03:30 наносились в районе завода "Сумыхимпром", рассказал подпольщик. Там находятся большие склады и ангары, туда заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами, уточнил он.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в Сумской области объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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