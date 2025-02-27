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Переговоры по работе посольств России и США идут более четырех часов
Переговоры по работе посольств России и США идут более четырех часов - РИА Новости, 27.02.2025
Переговоры по работе посольств России и США идут более четырех часов
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более четырех часов, передает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:11:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ. Составы делегаций пока не раскрываются. Пока не наблюдается никаких признаков скорого завершения встречи. Журналистов, ожидающих каких-либо комментариев от делегаций, становится все больше с каждым часом, к 14.00 (время совпадает с мск) их уже порядка 50 человек. На узкой дороге у резиденции, ведущей в тупик, с трудом проезжают автомобили местных жителей, водители ждут, пока операторы отодвинут камеры с дороги. Как ранее сообщил РИА Новости осведомленный источник, переговоры могут продлиться не менее пяти часов.
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россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, В мире
Переговоры по работе посольств России и США идут более четырех часов
Переговоры РФ и США по проблемам работы посольств идут более четырех часов