https://ria.ru/20250227/ssha-2001848505.html

СМИ: Северное и Южное военные командования США могут объединить

СМИ: Северное и Южное военные командования США могут объединить - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ: Северное и Южное военные командования США могут объединить

Администрация президента США Дональда Трампа может объединить в одно Северное и Южное военные командования США для сокращения расходов министерства обороны,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:19:00+03:00

2025-02-27T04:19:00+03:00

2025-02-27T04:19:00+03:00

в мире

сша

алабама

колорадо

дональд трамп

nbc

министерство обороны сша

norad

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может объединить в одно Северное и Южное военные командования США для сокращения расходов министерства обороны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пять нынешних и бывших неназванных американских чиновников. Отмечается, что после объединения получившееся командование будет называться Американским командованием (AMERICOM). Неназванные три источника добавили телеканалу, что идея создания объединенного командования, у которого будут "два центра управления", обсуждалась еще при первом сроке Трампа (с 2017 по 2021 годы). "Обсуждается предложение, по которому Северное и Южное командование США будут объединены в Американское командование, чтобы сократить расходы министерства обороны", - рассказали телеканалу чиновники. NBC добавляет со ссылкой на чиновников, что будущее обедненное командование может располагаться либо в штате Алабама, либо в штаб-квартире одного из командований в штатах Колорадо или Флорида. "Объединение двух команд могло бы получить поддержку обеих партий в Конгрессе. Назначенцы Пентагона от обеих партий несколько раз рассматривали эту идею за последнее десятилетие, хотя эти дискуссии неоднократно сводились к разделению Северного и Южного командования", - рассказали телеканалу два неназванных чиновника конгресса и один американский чиновник. Северное командование США занимается обороной США, а также организовывает помощь после стихийных бедствий и в операциях по борьбе с наркотиками. Командование также контролирует Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Южное командование обеспечивает защиту Панамского канала и курирует работу военной базы Гуантанамо.

https://ria.ru/20250227/tramp-2001842640.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001812033.html

сша

алабама

колорадо

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в мире, сша, алабама, колорадо, дональд трамп, nbc, министерство обороны сша, norad