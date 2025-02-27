https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2002070705.html

Спецоперация, 27 февраля: ВС России освободили Никольский в Курской области

Спецоперация, 27 февраля: ВС России освободили Никольский в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025

Спецоперация, 27 февраля: ВС России освободили Никольский в Курской области

Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населённый пункт Никольский в Курской области, говорится в опубликованной в четверг сводке... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:34:00+03:00

2025-02-27T22:34:00+03:00

2025-02-27T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населённый пункт Никольский в Курской области, говорится в опубликованной в четверг сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. В сводке сказано, что группировка нанесла поражение 12 бригадам и двум полкам ВСУ, а также отразила две контратаки противника. Артиллерия и авиация нанесли удары по живой силе и технике украинских войск у 25 населённых пунктов Курской области и девяти населённых пунктов Сумской области Украины. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 240 боевиков, танк, две БМП, четыре БТР, 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, миномёт, две пусковые установки ЗРК "С-300" и "Бук-М1", радиолокационная станция комплекса "С-300" и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления беспилотников и склад боеприпасов. За всё время боевых действий здесь противник потерял более 63 835 военнослужащих. Потеряли еще один Leopard Как следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг, подразделения российских группировок нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение, заняли более выгодные рубежи, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли до 1065 военнослужащих. Также были уничтожены танк Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотников и скоплениям живой силы и техники ВСУ. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM и 104 беспилотника самолётного типа. Создали условия Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии ФСБ России. Он отметил, что количество преступлений террористической направленности в РФ за последний год выросло, а больше половины из них организованы украинскими спецслужбами. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем и заявил, что Вооружённые силы России создали условия для начала серьезного международного диалога. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в четверг, что украинские войска обстреляли Горловку девятью снарядами калибра 155 миллиметров, а также несколько раз атаковали ударными беспилотниками. По данным мэра города Ивана Приходько, ранение получили трое мирных жителей. Очень постараются Президент США Дональд Трамп, выступая накануне на первом заседании своего кабмина в Белом доме, заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. Кроме того, Трамп, ранее считавший маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, заявил, что США сделают всё возможное и очень сильно постараются, чтобы Киев смог "вернуть как можно больше" территорий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с американским блогером Марио Науфалом сообщил, что обсуждал с Путиным сделку США и Украины по редкоземельным металлам. Он также заявил, что РФ никогда не согласится на отправку на Украину европейских миротворцев, а также заверил, что без Киева вопрос украинского урегулирования решаться не будет. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта. Он сказал, что Франция "не ищет компенсаций", но их система обороны нуждается в ресурсах не только сейчас, но и на 30-40 лет вперёд. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция открыта к предоставлению своих войск в качестве "миротворческой миссии" после завершения конфликта на Украине. Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским. Соглашения и демография Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, которая собиралась вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области. Также, по его словам, нанесены удары по тренировочному лагерю одной из запрещённых в РФ нацистских организаций, по складу с беспилотниками, цеху их производства и объекту ПВО в Черкасской области, по военному производству и гостинице с украинскими военнослужащими в Полтаве, по заводу "Сумыхимпром", где разгружаются составы с техникой и боекомплектами для ВСУ. Кроме того, Лебедев рассказал, что удары были нанесены, предположительно, по складу ВСУ с артустановками в районе аэродрома в Киевской области, по объекту ПВО в Харьковской области, по группе наёмников в военной части в Чернигове, а также по штабу ВСУ в Сумской области. Владимир Зеленский накануне сообщил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности и не требует ратификации, а вот за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По словам Зеленского, Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, нужны договорённости и с другими странами. По данным журнала Economist, Зеленский не намерен подписывать экономическое соглашение без широких гарантий безопасности. Будущее соглашение, в отличие от рамочного, потребует ратификации в Раде. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины и вскоре оно будет подписано. По его словам, фонд будет общей собственностью и совместно управляться правительствами обеих стран, а Украина будет вносить туда 50% будущих поступлений от своих природных активов. Владимир Зеленский своим указом уволил генерал-майора Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе, с должности командующего объединенными силами ВСУ. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров назначил Гнатова заместителем начальника генштаба ВСУ. Население Украины, в которой демографические показатели были одними из худших в мире ещё до начала конфликта, в случае сохранения нынешней тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году и до 15 миллионов - к 2100 году, сообщила газета Washington Post. Генштаб ВСУ сообщил, что более полутора миллионов украинских военнообязанных, имевших ранее статус "ограниченно годен", должны пройти повторную медкомиссию.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002020459.html

https://ria.ru/20250227/putin-2001981811.html

https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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