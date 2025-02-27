https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001920830.html

ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки - РИА Новости, 27.02.2025

ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 150 военных, сообщило в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:49:00+03:00

2025-02-27T12:49:00+03:00

2025-02-27T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 150 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность