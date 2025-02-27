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ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 27.02.2025
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ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки - РИА Новости, 27.02.2025
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 150 военных, сообщило в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:49:00+03:00
2025-02-27T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 150 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действий бойцов "Днепра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 150 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 150 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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