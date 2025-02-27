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Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.02.2025
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко
ВСУ попытались провести контратаку, чтобы взять под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, но российские военные отбросили противника назад, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:03:00+03:00
2025-02-27T07:03:00+03:00
2025-02-27T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ попытались провести контратаку, чтобы взять под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, но российские военные отбросили противника назад, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке артиллерии, БПЛА и бронетехники осуществили действия наступательного характера, с целью возвращения ранее утраченных позиций в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не имел: после скоротечного боя, понеся потери, вернулся на исходный рубеж", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что несмотря на сложную оперативно-тактическую обстановку, украинские силовики будут продолжать атаки в этом районе. Об освобождении Надии российской группировкой войск "Запад" Минобороны сообщало 4 января.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001639132.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко
Марочко: Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР