https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001854272.html

Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко

Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.02.2025

Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко

ВСУ попытались провести контратаку, чтобы взять под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, но российские военные отбросили противника назад, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:03:00+03:00

2025-02-27T07:03:00+03:00

2025-02-27T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ попытались провести контратаку, чтобы взять под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, но российские военные отбросили противника назад, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке артиллерии, БПЛА и бронетехники осуществили действия наступательного характера, с целью возвращения ранее утраченных позиций в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не имел: после скоротечного боя, понеся потери, вернулся на исходный рубеж", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что несмотря на сложную оперативно-тактическую обстановку, украинские силовики будут продолжать атаки в этом районе. Об освобождении Надии российской группировкой войск "Запад" Минобороны сообщало 4 января.

https://ria.ru/20250226/vsu-2001639132.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины