Рейтинг@Mail.ru
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001854272.html
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.02.2025
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко
ВСУ попытались провести контратаку, чтобы взять под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, но российские военные отбросили противника назад, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:03:00+03:00
2025-02-27T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248345_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_974d245184590eebe13510e67fe5f4e7.jpg
ЛУГАНСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ попытались провести контратаку, чтобы взять под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, но российские военные отбросили противника назад, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке артиллерии, БПЛА и бронетехники осуществили действия наступательного характера, с целью возвращения ранее утраченных позиций в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не имел: после скоротечного боя, понеся потери, вернулся на исходный рубеж", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что несмотря на сложную оперативно-тактическую обстановку, украинские силовики будут продолжать атаки в этом районе. Об освобождении Надии российской группировкой войск "Запад" Минобороны сообщало 4 января.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001639132.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8f7a923eba8165484cde0cb522248f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР, сообщил Марочко

Марочко: Российская армия сорвала попытку ВСУ отбить Надию в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 27 фев – РИА Новости. ВСУ попытались провести контратаку, чтобы взять под контроль населенный пункт Надия в ЛНР, но российские военные отбросили противника назад, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинские боевики силами усиленного взвода при поддержке артиллерии, БПЛА и бронетехники осуществили действия наступательного характера, с целью возвращения ранее утраченных позиций в районе населенного пункта Надия. Успеха противник не имел: после скоротечного боя, понеся потери, вернулся на исходный рубеж", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что несмотря на сложную оперативно-тактическую обстановку, украинские силовики будут продолжать атаки в этом районе.
Об освобождении Надии российской группировкой войск "Запад" Минобороны сообщало 4 января.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
ВСУ снизили активность в Харьковской области, заявил Марочко
Вчера, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала