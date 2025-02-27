https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850963.html
Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.02.2025
Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:25:00+03:00
2025-02-27T05:25:00+03:00
2025-02-27T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ нанес удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850535.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ поразил боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Минобороны: экипаж Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье