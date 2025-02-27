https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850535.html

FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области

FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.02.2025

FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили замаскированные позиции ВСУ на ореховском... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:13:00+03:00

2025-02-27T05:13:00+03:00

2025-02-27T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили замаскированные позиции ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области и нанесли удары по находившемуся там личному составу противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов успешно идентифицировали и поразили личный состав ВСУ, находящийся на укрытых позициях на ореховском направлении", - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что роль беспилотных летательных аппаратов в условиях современного боя непрерывно растет. "Для выполнения боевых задач российские операторы дронов ежедневно прибегают к креативным методам и тактическим импровизациям, что значительно повышает качество и эффективность проводимых операций", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850420.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)