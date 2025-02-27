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FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850535.html
FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области
FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.02.2025
FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили замаскированные позиции ВСУ на ореховском... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:13:00+03:00
2025-02-27T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили замаскированные позиции ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области и нанесли удары по находившемуся там личному составу противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов успешно идентифицировали и поразили личный состав ВСУ, находящийся на укрытых позициях на ореховском направлении", - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что роль беспилотных летательных аппаратов в условиях современного боя непрерывно растет. "Для выполнения боевых задач российские операторы дронов ежедневно прибегают к креативным методам и тактическим импровизациям, что значительно повышает качество и эффективность проводимых операций", - добавили в министерстве.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
FPV-дроны "Днепра" ударили по позициям ВСУ в Запорожской области

FPV-дроны "Днепра" ударили по замаскированным позициям ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов одного из подразделений гвардейской 58-й армии российской группировки войск "Днепр" обнаружили замаскированные позиции ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области и нанесли удары по находившемуся там личному составу противника, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов успешно идентифицировали и поразили личный состав ВСУ, находящийся на укрытых позициях на ореховском направлении", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что роль беспилотных летательных аппаратов в условиях современного боя непрерывно растет. "Для выполнения боевых задач российские операторы дронов ежедневно прибегают к креативным методам и тактическим импровизациям, что значительно повышает качество и эффективность проводимых операций", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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