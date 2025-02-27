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В Москве выросло число зданий с архитектурно-художественной подсветкой
В Москве выросло число зданий с архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 03.03.2025
В Москве выросло число зданий с архитектурно-художественной подсветкой
Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло в Москве более чем в четыре раза, сегодня их около 2,3 тысячи штук, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 03.03.2025
2025-02-27T17:14:00+03:00
2025-02-27T17:14:00+03:00
2025-03-03T17:15:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло в Москве более чем в четыре раза, сегодня их около 2,3 тысячи штук, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Москва уверенно входит в тройку самых освещённых городов мира — продолжим работу в этой сфере. Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в четыре раза - сегодня их порядка 2,3 тысячи штук. Световой дизайн каждого строения создаётся индивидуально, чтобы подчеркнуть архитектурные элементы. Есть и особенные проекты - например, 23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции "самоцветы", а улицы Садового кольца отличают золотые оттенки", - написал Собянин в Telegram-канале. Он уточнил, что с 2011 года в городе установили 478 тысяч приборов наружного освещения. Столичные улицы оснащают современными энергоэффективными светильниками, внедряют там умные системы управления, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать, горит фонарь или нет.
https://realty.ria.ru/20250227/platforma-2001655797.html
москва
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Садовое кольцо (Москва)
В Москве выросло число зданий с архитектурно-художественной подсветкой
Собянин: в Москве выросло число зданий с архитектурно-художественной подсветкой