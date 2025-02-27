https://ria.ru/20250227/sitnikov-2002059423.html

Ситников обсудил с работниками комбината "Свеза" вопросы поддержки кадров

Ситников обсудил с работниками комбината "Свеза" вопросы поддержки кадров - РИА Новости, 27.02.2025

Ситников обсудил с работниками комбината "Свеза" вопросы поддержки кадров

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с работникам лесопромышленного комбината "Свеза" вопросы поддержки кадров, сообщает администрация... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:58:00+03:00

2025-02-27T20:58:00+03:00

2025-02-27T20:58:00+03:00

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 27 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с работникам лесопромышленного комбината "Свеза" вопросы поддержки кадров, сообщает администрация региона. Губернатор Костромской области Сергей Ситников ориентирует предприятия региона на проведение комплексной работы с кадрами – начиная от прохождения практики на предприятиях до реализации внутренних социальных программ, направленных на закрепление сотрудников на местах, подчеркивают в обладминистрации. Ситников встретился с коллективом комбината "Свеза", чтобы обсудить вопросы поддержки кадров. Главе региона рассказали, что в компании развита корпоративная культура, которая направлена на командообразование, она помогает молодежи вливаться в коллектив, а в дальнейшем - расти профессионально и лично, получать новые компетенции с перспективами карьерного роста. Для иногородних специалистов предприятие компенсирует расходы на аренду жилья, для тех, кто живет далеко - транспортные расходы. Компания приглашает студентов на практику и оплачивает летние стажировки. Для ребят, которые хорошо учатся, проводятся интенсивы, выплачивается стимулирующая стипендия. Губернатор отметил, что сегодня при выборе места работы для людей важным фактором является не только оплата труда, но и добрые отношения в коллективе, уровень развития корпоративной культуры. "Русскому человеку очень важно как к нему относятся. Зарплата - это хорошо, но если зарплата высокая, а уважения нет, люди не чувствуют доброго отношения работодателя, и все равно будут уходить. А вопросы трудовых ресурсов сегодня - самое важное на рынке труда. Людей, специалистов не хватает. Относиться к сотрудникам надо с любовью", - отметил Ситников. У сотрудников компании была возможность лично пообщаться с главой региона, задать интересующие вопросы. Ситников отметил, что строительство корпоративного жилья для работников - следующий шаг для развития кадровой политики предприятия. "Сегодня многие работодатели имеют возможность строить служебное жилье с правом последующего выкупа своими работниками. Поэтому здесь еще надо поработать. В остальном все, что касается проведения мероприятий, питания для работников, вопросы решаются. На многих предприятиях региона это становится нормой", - подчеркнул Ситников. Участники встречи отметили, что были приятно удивлены тем, что встреча прошла в неформальной обстановке. "Оказалось, что губернатор очень простой в общении. Впечатления от встречи самые положительные, Сергей Константинович ответил на все наши вопросы. Видно, что человек разбирается, знает, о чем говорит. Атмосфера была хорошая, даже пошутили", - поделился мастер смены Александр Елисеев.

https://ria.ru/20250219/podgotovka-2000417855.html

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костромская область

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костромская область, сергей ситников