https://ria.ru/20250227/shuvalov-2001823960.html

Шувалов: ключевой приоритет при отборе проектов — качество жизни людей

Шувалов: ключевой приоритет при отборе проектов — качество жизни людей - РИА Новости, 27.02.2025

Шувалов: ключевой приоритет при отборе проектов — качество жизни людей

Ключевой приоритет в отборе и реализации проектов, которые ВЭБ.РФ и организации развития реализуют вместе с партнерами, — влияние на качество жизни людей,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:00:00+03:00

2025-02-27T09:00:00+03:00

2025-02-27T09:00:00+03:00

россия

экономика

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001823650_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_632970da12df08e87f0d71150ee42215.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ключевой приоритет в отборе и реализации проектов, которые ВЭБ.РФ и организации развития реализуют вместе с партнерами, — влияние на качество жизни людей, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.Заявление прозвучало по итогам бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Нижнем Новгороде."Все проекты, которые ведет ВФБ.РФ и наши партнеры по группе координации, создают новые условия для жизни в городах: школы, городской транспорт, очистные сооружения, подготовка воды, малый и средний бизнес, современная городская среда, крупные и небольшие промышленные предприятия. Все проекты — от микрофинансирования до крупного финансирования — решают задачу современного качества жизни", — сказал Шувалов, слова которого привели в ВЭБе.Еще один стратегический приоритет — проекты технологического суверенитета. Эта работа идет в координации с министерством промышленности и торговли, а также первым вице-премьером Денисом Мантуровым."Мы включены в эту работу по самым разным линиям — от Фонда развития промышленности (ФРП) и кластерной инвестиционной платформы до крупного инвестиционного развития при помощи Фабрики проектного финансирования", — сообщил Шувалов.Как он отметил, проекты техсуверенитета — в фокусе руководства страны."Каждый такой проект рассматривается на специальной правительственной комиссии. Прежде, чем начать, мы смотрим все возможные риски и значения такого проекта, если он будет запущен. И здесь у нас образовалось хорошее партнерство с коммерческими банками, с инициаторами этих проектов и всеми нашими организациями, включая "Сколково", ФРП и другие", — отметил председатель ВЭБ.РФ.Подводя итоги поездки в Нижний Новгород, Шувалов отметил, что город и область качественно меняются."Я видел доброжелательное отношение горожан, к губернатору. Он с огромным интересом рассказывал про достижения, которые уже есть, и про планы, которые мы вместе будем осуществлять. Это и межвузовский IT-кампус, и другие современные решения для города. Мы обсуждали и отдельные линии для форума "Сильные идеи для нового времени". Рассчитываем, что в этом году под руководством президента этот форум пройдет здесь, в Нижнем Новгороде", — резюмировал Шувалов.ВЭБ.РФ совместно с АСИ продолжают серию бизнес-миссий по всей стране. Первым регионом, где был успешно опробован такой формат работы над решением задач развития, стал Калининград. В работе миссий участвуют представители институтов развития Группы ВЭБ.РФ, АСИ, Фонда Росконгресс и местных органов власти, эксперты и лидеры общественного мнения.В рамках миссий обсуждаются направления развития областей, меры господдержки и конкретные проекты развития регионов и страны в целом. Ранее состоялись бизнес-миссии в Калининградскую и Липецкую области, в Татарстан, Приморский край, Тулу, Великий Новгород, Иркутск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)