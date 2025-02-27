https://ria.ru/20250227/shoygu-2001855541.html

Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества

Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества - РИА Новости, 27.02.2025

Шойгу обсудил с премьером Малайзии перспективы сотрудничества

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил вопросы перспектив углубления... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:29:00+03:00

2025-02-27T07:29:00+03:00

2025-02-27T07:29:00+03:00

россия

малайзия

куала-лумпур

сергей шойгу

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом обсудил вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, а также космоса и атомной энергетики. "(В составе нашей делегации) приехали представители многих министерств и ведомств. Обсудим вопросы космоса и атомной энергетики", - сказал Шойгу в приветственном слове. В пресс-службе аппарата Совбеза РФ уточнили, что на встрече также обсуждались вопросы перспектив углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия. Секретарь Совбеза РФ также зачитал послание от Владимира Путина, в котором глава государства передал сердечный привет и отметил, что российско-малайзийские отношения носят традиционно дружеский характер. "Консолидация наших усилий будет способствовать развитию наших отношений", - зачитал Шойгу послание Путина. Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. В ходе поездки он провел ряд переговоров с высшим руководством страны по ряду актуальных вопросов. В частности, он уже провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином.

https://ria.ru/20250226/indoneziya-2001630042.html

https://ria.ru/20250225/shojgu-2001499872.html

россия

малайзия

куала-лумпур

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россия, малайзия, куала-лумпур, сергей шойгу, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)