https://ria.ru/20250227/shakhmaty-2001925082.html
Международный турнир ШОС по шахматам пройдет 1-3 марта в Москве
Международный турнир ШОС по шахматам пройдет 1-3 марта в Москве - РИА Новости, 27.02.2025
Международный турнир ШОС по шахматам пройдет 1-3 марта в Москве
В международном турнире ШОС по шахматам, который пройдет 1-3 марта в Москве, примут участие шахматисты из 18 стран, сообщил "Ингосстрах", выступивший... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:05:00+03:00
2025-02-27T13:05:00+03:00
2025-02-27T13:05:00+03:00
москва
шос
россия
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001923666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25f818f9db429616dd37d9053e8d34f4.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В международном турнире ШОС по шахматам, который пройдет 1-3 марта в Москве, примут участие шахматисты из 18 стран, сообщил "Ингосстрах", выступивший генеральным партнером соревнований. За победу и призовой фонд в размере 2 миллионов рублей будут бороться представители России, КНР, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Монголии, ОАЭ, Непала и других стран. Ключевой площадкой турнира станет Московский шахматный клуб, где сыграют представители МИД РФ, знаменитости и медиа-инфлюэнсеры. В офлайн-формате соревнования также пройдут в регионах-партнерах ШОС, в том числе в Ленинградской, Кемеровской, Челябинской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Томской и Саратовской областях, Алтайском, Пермском краях, Республике Татарстан, Чувашской Республике. Принять участие в турнире онлайн смогут все желающие на платформе-организаторе myChess. "Шахматы, как и страхование, требуют стратегического мышления, точного расчета и умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях... Мы рады стать генеральным партнером международного турнира, который развивает ключевые навыки, ценные не только за шахматной доской, но и в жизни", — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора "Ингосстраха" Ивана Матвеева.
https://rsport.ria.ru/20250214/karyakin-1999489998.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001923666_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_b1d7a0bee32a6262b321f9a29750679b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шос, россия, шахматы
Москва, ШОС, Россия, Шахматы
Международный турнир ШОС по шахматам пройдет 1-3 марта в Москве
В турнире ШОС по шахматам в Москве примут участие представители 18 стран
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В международном турнире ШОС по шахматам, который пройдет 1-3 марта в Москве, примут участие шахматисты из 18 стран, сообщил "Ингосстрах", выступивший генеральным партнером соревнований.
За победу и призовой фонд в размере 2 миллионов рублей будут бороться представители России, КНР, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Монголии, ОАЭ, Непала и других стран.
Ключевой площадкой турнира станет Московский шахматный клуб, где сыграют представители МИД РФ, знаменитости и медиа-инфлюэнсеры. В офлайн-формате соревнования также пройдут в регионах-партнерах ШОС, в том числе в Ленинградской, Кемеровской, Челябинской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Томской и Саратовской областях, Алтайском, Пермском краях, Республике Татарстан, Чувашской Республике. Принять участие в турнире онлайн смогут все желающие на платформе-организаторе myChess.
"Шахматы, как и страхование, требуют стратегического мышления, точного расчета и умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях... Мы рады стать генеральным партнером международного турнира, который развивает ключевые навыки, ценные не только за шахматной доской, но и в жизни", — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора "Ингосстраха" Ивана Матвеева.