https://ria.ru/20250227/sertifikatsiya-2001856033.html

Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114

Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114 - РИА Новости, 27.02.2025

Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114

Завершение сертификационных работ по региональному самолету Ил-114 ожидается до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:39:00+03:00

2025-02-27T07:39:00+03:00

2025-02-27T07:39:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ил-114-300

ан-24

ан-26

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937027746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a65169d1f72f9fd7886a0139afdbf243.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Завершение сертификационных работ по региональному самолету Ил-114 ожидается до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью "России 24". "Он у нас уже летает в рамках сертификационных полетов. И мы целимся пока в октябрь, то есть до конца года точно можно ожидать завершения всех сертификационных работ", - рассказал он о сертификации самолета Ил-114. Алиханов добавил, что воздушное судно считается перспективным и для экспорта. Пассажирский самолет Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он планируется для эксплуатации на местных воздушных линиях и призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-114-300, ан-24, ан-26