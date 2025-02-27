https://ria.ru/20250227/sertifikatsiya-2001856033.html
Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114
Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114 - РИА Новости, 27.02.2025
Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114
Завершение сертификационных работ по региональному самолету Ил-114 ожидается до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:39:00+03:00
2025-02-27T07:39:00+03:00
2025-02-27T07:39:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ил-114-300
ан-24
ан-26
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Завершение сертификационных работ по региональному самолету Ил-114 ожидается до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью "России 24". "Он у нас уже летает в рамках сертификационных полетов. И мы целимся пока в октябрь, то есть до конца года точно можно ожидать завершения всех сертификационных работ", - рассказал он о сертификации самолета Ил-114. Алиханов добавил, что воздушное судно считается перспективным и для экспорта. Пассажирский самолет Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он планируется для эксплуатации на местных воздушных линиях и призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.
https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-114-300, ан-24, ан-26
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ил-114-300, Ан-24, Ан-26
Алиханов рассказал, когда планируют завершить сертификацию самолета Ил-114
Алиханов: сертификацию самолета Ил-114 планируется завершить до конца года