https://ria.ru/20250227/serbiya-2001975484.html

Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии"

Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 27.02.2025

Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии"

Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:43:00+03:00

2025-02-27T15:43:00+03:00

2025-02-27T15:43:00+03:00

сербия

сша

белград (город)

александр вулин

александр вучич

газпром

нефтяная индустрия сербии

российский государственный гуманитарный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_a23182f86ed82a55ee94f515022dcf9e.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг. "Я еще раз подчеркну, что мы не станем национализировать эту компанию (NIS - ред.), поскольку мы не народ грабителей и трусов, поэтому мы оставим эту компанию в принадлежности России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ. Он также добавил, что Белград не ввел санкции против Москвы за эти три года и не будет вводить их сейчас, и президент Сербии не поменяет свою политику независимо от того, как будут давить на Сербию. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20250217/serbiya-1999809638.html

https://ria.ru/20250209/nis-1998224989.html

сербия

сша

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, сша, белград (город), александр вулин, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, российский государственный гуманитарный университет, в мире