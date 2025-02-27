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Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 27.02.2025
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15:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/serbiya-2001975484.html
Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии"
Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 27.02.2025
Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии"
Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:43:00+03:00
2025-02-27T15:43:00+03:00
сербия
сша
белград (город)
александр вулин
александр вучич
газпром
нефтяная индустрия сербии
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг. "Я еще раз подчеркну, что мы не станем национализировать эту компанию (NIS - ред.), поскольку мы не народ грабителей и трусов, поэтому мы оставим эту компанию в принадлежности России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ. Он также добавил, что Белград не ввел санкции против Москвы за эти три года и не будет вводить их сейчас, и президент Сербии не поменяет свою политику независимо от того, как будут давить на Сербию. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).
https://ria.ru/20250217/serbiya-1999809638.html
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сербия, сша, белград (город), александр вулин, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, российский государственный гуманитарный университет, в мире
Сербия, США, Белград (город), Александр Вулин, Александр Вучич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, Российский государственный гуманитарный университет, В мире
Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии"

Вице-премьер Вулин: Сербия не будет национализировать долю "Газпрома" в NIS

© Фото : NISРабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг.
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«
"Я еще раз подчеркну, что мы не станем национализировать эту компанию (NIS - ред.), поскольку мы не народ грабителей и трусов, поэтому мы оставим эту компанию в принадлежности России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ.
Он также добавил, что Белград не ввел санкции против Москвы за эти три года и не будет вводить их сейчас, и президент Сербии не поменяет свою политику независимо от того, как будут давить на Сербию.
«
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).
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