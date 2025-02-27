Белград не будет забирать долю "Газпрома" в "Нефтяной индустрии Сербии"
Вице-премьер Вулин: Сербия не будет национализировать долю "Газпрома" в NIS
Рабочие на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Белград не будет забирать у "Газпрома" и "Газпром экспорта" их долю в компании "Нефтяная индустрии Сербии" (NIS), как бы на страну ни давили, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг.
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"Я еще раз подчеркну, что мы не станем национализировать эту компанию (NIS - ред.), поскольку мы не народ грабителей и трусов, поэтому мы оставим эту компанию в принадлежности России", - сказал Вулин, общаясь с журналистами после лекции в РГГУ.
Он также добавил, что Белград не ввел санкции против Москвы за эти три года и не будет вводить их сейчас, и президент Сербии не поменяет свою политику независимо от того, как будут давить на Сербию.
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"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).