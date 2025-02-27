https://ria.ru/20250227/sdelka-2002058661.html
США раскрыли, сколько хотят заработать на сделке с Украиной
США раскрыли, сколько хотят заработать на сделке с Украиной - РИА Новости, 27.02.2025
США раскрыли, сколько хотят заработать на сделке с Украиной
США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые возможно будут направлены на погашение дефицита РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:50:00+03:00
2025-02-27T20:50:00+03:00
2025-02-27T20:50:00+03:00
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые возможно будут направлены на погашение дефицита американского бюджета и сокращение налогового бремени американцев, заявил в четверг Белый дом. "Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов, но на самом деле стоимость (сделки - ред.) гораздо больше", - заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт телеканалу NewsNation в ответ на вопрос, какую прибыль от соглашения стоит ожидать. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Он отметил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания этого соглашения. Согласно ранее обнародованному проекту соглашения, Киев и Вашингтон создадут совместный фонд восстановления, в который Украина будет направлять 50% доходов от природных ресурсов. США будут единственным бенефициаром этого фонда. Взамен американское правительство намерено взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения "стабильной и экономически процветающей" Украины.
https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html
украина
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
США раскрыли, сколько хотят заработать на сделке с Украиной
Белый дом: сделка с Украиной может принести прибыль в 20 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые возможно будут направлены на погашение дефицита американского бюджета и сокращение налогового бремени американцев, заявил в четверг Белый дом.
"Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около 20 миллиардов долларов, но на самом деле стоимость (сделки - ред.) гораздо больше", - заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт телеканалу NewsNation в ответ на вопрос, какую прибыль от соглашения стоит ожидать.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Он отметил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания этого соглашения.
Согласно ранее обнародованному проекту соглашения, Киев и Вашингтон создадут совместный фонд восстановления, в который Украина будет направлять 50% доходов от природных ресурсов. США будут единственным бенефициаром этого фонда. Взамен американское правительство намерено взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения "стабильной и экономически процветающей" Украины.