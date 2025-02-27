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В Иране осудили пакет санкций США против страны - РИА Новости, 27.02.2025
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10:14 27.02.2025 (обновлено: 10:59 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/sanktsii-2001880130.html
В Иране осудили пакет санкций США против страны
В Иране осудили пакет санкций США против страны - РИА Новости, 27.02.2025
В Иране осудили пакет санкций США против страны
Иран решительно осуждает введение США нового пакета санкций для оказания давления на продажи нефти исламской республикой, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.02.2025
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ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран решительно осуждает введение США нового пакета санкций для оказания давления на продажи нефти исламской республикой, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи."Решение о торгово-экономическом взаимодействии стран друг с другом является частью законного права народов на определение своей судьбы, и ни одна из сторон не имеет права под политическими предлогами расстраивать или запрещать их торгово-экономические отношения", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.По информации МИД, Багаи отметил, что санкции США противоречат Уставу ООН и нарушают права иранцев.Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны.
https://ria.ru/20250212/iran-1998810176.html
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сша, в мире, дональд трамп, иран, оон
США, В мире, Дональд Трамп, Иран, ООН
В Иране осудили пакет санкций США против страны

Багаи: Иран решительно осуждает введение США нового пакета санкций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран решительно осуждает введение США нового пакета санкций для оказания давления на продажи нефти исламской республикой, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"Решение о торгово-экономическом взаимодействии стран друг с другом является частью законного права народов на определение своей судьбы, и ни одна из сторон не имеет права под политическими предлогами расстраивать или запрещать их торгово-экономические отношения", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
По информации МИД, Багаи отметил, что санкции США противоречат Уставу ООН и нарушают права иранцев.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны.
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