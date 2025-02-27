https://ria.ru/20250227/sanktsii-2001880130.html

В Иране осудили пакет санкций США против страны

В Иране осудили пакет санкций США против страны - РИА Новости, 27.02.2025

В Иране осудили пакет санкций США против страны

Иран решительно осуждает введение США нового пакета санкций для оказания давления на продажи нефти исламской республикой, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:14:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран решительно осуждает введение США нового пакета санкций для оказания давления на продажи нефти исламской республикой, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи."Решение о торгово-экономическом взаимодействии стран друг с другом является частью законного права народов на определение своей судьбы, и ни одна из сторон не имеет права под политическими предлогами расстраивать или запрещать их торгово-экономические отношения", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.По информации МИД, Багаи отметил, что санкции США противоречат Уставу ООН и нарушают права иранцев.Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику страны.

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сша, в мире, дональд трамп, иран, оон