https://ria.ru/20250227/safonov-2001939422.html

Где деньги? Как Сафонов живет в Израиле, а зарабатывают в России

Где деньги? Как Сафонов живет в Израиле, а зарабатывают в России - РИА Новости, 27.02.2025

Где деньги? Как Сафонов живет в Израиле, а зарабатывают в России

Променял Россию на Израиль, а потом вернулся за рублем? Кирилл Сафонов вновь снимается в российских сериалах, несмотря на критику СВО и украинские флаги в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:47:00+03:00

2025-02-27T18:47:00+03:00

2025-02-27T18:47:00+03:00

шоубиз

израиль

россия

москва

кирилл сафонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001976438_0:0:2718:1530_1920x0_80_0_0_6eac952943de48874d9469affa6c976b.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Променял Россию на Израиль, а потом вернулся за рублем? Кирилл Сафонов вновь снимается в российских сериалах, несмотря на критику СВО и украинские флаги в соцсетях. Что заставило актера "переобуться в воздухе"?Взлет "Татьяниного дня"Кирилл Сафонов родился 21 июня 1973 года в селе Ермаковское (Красноярский край), позже его семья переехала во Львов, где он провел детство и школьные годы. В 1999 году семья переехала в Израиль, там Кирилл устроился актером в театре "Гешер" и играл на иврите.Российские режиссеры заметили актера после Московского кинофестиваля, на который Сафонов приехал с фильмом "Полурусская история". После этого последовало приглашение на съемки в сериале "Татьянин день" (2007). После успеха сериала Сафонов стал востребованным актером, получая множество предложений от российских режиссеров. Он снимался в популярных сериалах и фильмах, укрепляя свой статус звезды отечественного кино: "Двое под дождем", "Краткий курс счастливой жизни", "Дурная кровь", "Штрафник" и другие.Случайная встреча, "идеальный брак" и рождение сынаНесмотря на харизматичную внешность и толпы поклонниц, после развода с первой женой в 2001 году Кирилл Сафонов долгое время оставался холостяком. Знакомство с певицей Сашей Савельевой произошло случайно — 23 февраля 2009 года в караоке-клубе, где Сафонов и Савельева отдыхали в компаниях друзей. Они столкнулись в коридоре, и актер, по его словам, был очарован "этими глазами напротив".Первое свидание помогла организовать Гечмен-Вальдек. Встреча произвела на обоих сильное впечатление. Вскоре Сафонов признался Савельевой в любви на иврите, а через две недели повторил признание на русском языке. В 2010 году Сафонов и Савельева сыграли свадьбу в усадьбе Царицыно, без лишней суеты и огласки. В 2019 году у них родился сын Леон. Кирилл и Саша не скрывают, что в их отношениях были разные периоды, но супруги научились преодолевать кризисы и не переносить проблемы на работе на настроение в доме.Жизнь в ИзраилеКогда началась СВО, Сафонов и Савельева переехали жить в Израиль. "Я приехал немного в другом качестве. Я просто вернулся домой. Вновь приехавшим актерам очень сложно адаптироваться здесь, но у меня частично получилось" — делился актер.Сафонов выразил свою позицию против СВО, опубликовав украинский флаг на своей странице в социальной сети. Также он начал писать посты на украинском языке.Актер сменил имидж, попробовал себя в роли музыканта. Он записал бэк-вокал для песни своей жены, Саши Савельевой. Возобновил изучение иврита, который ранее знал достаточно хорошо, но за годы утратил часть навыков. Попробовал вернуться в театр и планировал сниматься в израильских сериалах.Океан раздораКазалось бы, безобидная фотография сына в социальных сетях обернулась для Кирилла Сафонова настоящим скандалом. В 2023 году актер опубликовал снимок своего сына Леона, сопроводив его строчкой из песни украинской группы "Океан Эльзы".Этот поступок вызвал бурю негодования среди российских поклонников. Пользователи сети припомнили Сафонову его израильское гражданство и обвинили в "двойной игре".Общественность требовала от Сафонова объяснений и осуждения действий украинских властей. Однако актер предпочел занять уклончивую позицию, заявив, что не вкладывал в публикацию политического подтекста и просто хотел поделиться приятным моментом из жизни."Люди придают этому больше значения, нежели придавал я. Просто увидел красивую картинку. Мы с семьей сидели в японском ресторане, где весь потолок был уставлен шарами. Сын заинтересовался и потянулся к этим игрушкам. Такой был момент любви. Это не было политическим жестом", — рассказал Сафонов в эфире "Первого радио 89.1FM".В октябре 2023 года организация "Ветераны России" обратилась к министру юстиции с требованием проверить Сафонова на предмет оказания финансовой помощи украинской армии.Возвращение блудного мужаСпустя недолгое время после переезда в Израиль и нескольких попыток начать новую жизнь там, Сафонов вновь появился на российских экранах. Что заставило актера вернуться на "историческую родину"?Официальная версия — любовь к профессии и тоска по российскому зрителю. Однако многие уверены, что причина возвращения Сафонова кроется в другом — в отсутствии работы и денег в Израиле.Как известно, на чужбине Сафонов не смог повторить свой российский успех. Попытки построить карьеру в израильском кино и театре не принесли желаемых результатов. В итоге актеру пришлось вернуться в Россию и сняться в нескольких проектах: "Персональный ассистент", "Министерство" и "Другие"."Я много лет проработал в Москве. Но именно сейчас сериальный всплеск. Сериалы стали совершенно другого уровня. Они вытеснили кино. Сюжет настолько захватывающий, что невозможно оторваться… И мне всегда было легко работать на съемочной площадке. Практически сразу я находил подход к коллегам", — признавался Сафонов.Как известно СМИ, Саша Савельева, его жена, зарабатывает около 600 тысяч рублей за выступления на мероприятиях в России.Нажитое непосильным трудомНедвижимость в России тоже наверняка сыграла свою роль. У звездной пары есть собственность в России, которая может приносить неплохие доходы.Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров в бизнес-классе с охраняемой территорией, откуда открывается вид на Москву-реку и красивейший Серебряный Бор, где и живет семейство, когда приезжает в Москву на съемки. По оценкам экспертов, ее стоимость около 50 млн. рублей.По данным СМИ, у Савельевой также есть четырехкомнатные апартаменты в одном из московских небоскребов, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей. Она сдает их в аренду, зарабатывая около 300 тысяч рублей в месяц.

израиль

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, москва, кирилл сафонов