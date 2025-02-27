https://ria.ru/20250227/roskomnadzor-2002006660.html

В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь

В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь - РИА Новости, 27.02.2025

В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь

Роскомнадзор зафиксировал 10 фактов утечек персональных данных в январе 2025 года, в результате чего в открытый доступ попали почти 7 миллионов записей,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:30:00+03:00

2025-02-27T17:30:00+03:00

2025-02-27T17:33:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 10 фактов утечек персональных данных в январе 2025 года, в результате чего в открытый доступ попали почти 7 миллионов записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За январь 2025 года Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 млн записей", - сказали в пресс-службе. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что в 2024 году зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах. Суды в 2024 году назначили российским компаниям штрафы общей суммой на 2 миллиона рублей за утечки персональных данных, при этом больше всего утечек было зафиксировано в сферах торговли и оказания услуг. В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.

https://ria.ru/20250205/deepseek-1997422084.html

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технологии, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия