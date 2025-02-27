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В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь - РИА Новости, 27.02.2025
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17:30 27.02.2025 (обновлено: 17:33 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/roskomnadzor-2002006660.html
В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь
В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь - РИА Новости, 27.02.2025
В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь
Роскомнадзор зафиксировал 10 фактов утечек персональных данных в январе 2025 года, в результате чего в открытый доступ попали почти 7 миллионов записей,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:30:00+03:00
2025-02-27T17:33:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 10 фактов утечек персональных данных в январе 2025 года, в результате чего в открытый доступ попали почти 7 миллионов записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За январь 2025 года Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 млн записей", - сказали в пресс-службе. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что в 2024 году зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах. Суды в 2024 году назначили российским компаниям штрафы общей суммой на 2 миллиона рублей за утечки персональных данных, при этом больше всего утечек было зафиксировано в сферах торговли и оказания услуг. В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.
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технологии, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
В Роскомнадзоре рассказали об утечках персональных данных за январь

В РКН сообщили об утечке семи миллионов записей пользователей в январе 2025 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер на экране телефона
Мессенджер на экране телефона - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал 10 фактов утечек персональных данных в январе 2025 года, в результате чего в открытый доступ попали почти 7 миллионов записей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"За январь 2025 года Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 млн записей", - сказали в пресс-службе.
Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что в 2024 году зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах. Суды в 2024 году назначили российским компаниям штрафы общей суммой на 2 миллиона рублей за утечки персональных данных, при этом больше всего утечек было зафиксировано в сферах торговли и оказания услуг.
В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Россиян призвали не делиться с DeepSeek личными данными
5 февраля, 05:52
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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