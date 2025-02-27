https://ria.ru/20250227/rezident-2001903690.html

Производитель оптических приборов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Производитель оптических приборов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 27.02.2025

Производитель оптических приборов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Предприятие "Вью Лаб" (входит в состав группы компаний "ГАСКАР") получило статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", оно запустило на территории особой... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:00:00+03:00

2025-02-27T12:00:00+03:00

2025-02-27T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

поддержка бизнеса

анатолий гарбузов

производство

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Предприятие "Вью Лаб" (входит в состав группы компаний "ГАСКАР") получило статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", оно запустило на территории особой экономической зоны производство оптического оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, компания будет выпускать тысячу изделий каждый месяц, а объем инвестиций в проект составил свыше 37 миллионов рублей."Оптическое оборудование, производимое "Вью Лаб", будет устанавливаться на беспилотных летательных аппаратах, которые в настоящее время находят применение в различных областях: в горнодобывающей промышленности, логистике, кадастровых и других работах. С помощью беспилотников спасатели ищут людей: встроенные в аппараты тепловизионные камеры обнаруживают объект по теплу, исходящему от его тела, а ученые следят за популяцией редких животных и охраняют их от браконьеров", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр отметил, что благодаря полученному статусу резидента ОЭЗ компания сможет пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями от города.Исполнительный директор компании "Вью Лаб" Евгений Константинов подчеркнул, что в рамках стратегии развития производства планируется увеличение численности сотрудников до 80 человек, а также производственных мощностей до трех тысяч единиц оптического оборудования в месяц. Предприятие инвестирует дополнительно 200 миллионов рублей для реализации этих планов.Он добавил, что расширение производства позволит укрепить позиции компании на рынке и предложить широкий ассортимент продукции.Общая площадь производства компании составляет около 400 квадратных метров. На данный момент уже создано 43 рабочих места.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев заявил, что камеры видеонаблюдения, которые производит новый резидент ОЭЗ "Технополис Москва", увеличивают изображение в 102 раза по сравнению с исходным. Так, можно получать детализированную фотографию объекта без потери качества. Тепловизионная камера способна фиксировать движения, а встроенный в нее лазерный дальномер измеряет расстояния в диапазоне от пяти метров до двух километров.Ранее Гарбузов сообщил, что столичный разработчик создал инновационные полимерные пластики на основе полипропилена для первого российского серийного электромобиля, материалы будут производиться из отечественного сырья.

https://ria.ru/20250227/liksutov-2001876648.html

https://ria.ru/20250226/moskva-2001649591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, поддержка бизнеса , анатолий гарбузов, производство