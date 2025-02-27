https://ria.ru/20250227/reabilitatsiya-2002013353.html
Свердловские депутаты изучили технологии медицинской реабилитации
Свердловские депутаты изучили технологии медицинской реабилитации - РИА Новости, 27.02.2025
Свердловские депутаты изучили технологии медицинской реабилитации
Свердловские депутаты в рамках выездного комитета изучили передовые технологии медицинской реабилитации для обеспечения их доступности по всей области, сообщает РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:53:00+03:00
2025-02-27T17:53:00+03:00
2025-02-27T17:53:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Свердловские депутаты в рамках выездного комитета изучили передовые технологии медицинской реабилитации для обеспечения их доступности по всей области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Формат выездных комитетов, считает спикер Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, позволяет обсуждать на местах вопросы и проблемы, которые будут учитываться в дальнейшем при принятии законов. Площадками для заседания комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области в четверг стали Клиника института мозга в Березовском и Центральная городская клиническая больница №3 в Екатеринбурге. Парламентарии оценили современные методы и подходы к восстановительному лечению после инсультов, травм и неврологических заболеваний. "Сегодня в ходе рабочего выезда нам удалось ознакомиться с процессом оказания реабилитационной помощи. Учреждения, которые мы сегодня посмотрели, являются базовыми методическими центрами. Задача депутатов совместно с Минздравом и ТФОМС в ближайшее время изучить и рассмотреть реализацию этого направления в отдаленных территориях, небольших муниципалитетах. Необходимо понять, насколько доступна медицинская реабилитации сегодня в регионе и что нужно сделать для того, чтобы она стала более эффективной", – заявил председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. Жители Свердловской области после перенесенных инсультов, травм и неврологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования могут пройти все этапы и виды восстановительного лечения, получив до 300 часов реабилитационной нагрузки в течение одного года, что обеспечивает пациенту максимальную реализацию реабилитационного потенциала. В системе трехэтапной реабилитации задействованы 29 медицинских организаций. Клиника института мозга является ведущим научно-исследовательским и лечебно-диагностическим в регионе центром, где оказывают помощь пациентам с последствиями наиболее тяжелых поражений нервной системы в результате травмы и инсультов. 70% объема госпитализаций в клинику составляют пациенты, госпитализированные в рамках территориальной программы ОМС. В составе клиники круглосуточный стационар, отделение реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар, амбулаторное отделение медицинской реабилитации, телемедицинский центр, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, а также амбулаторно-поликлиническое отделение. Клиника имеет собственный образовательный центр. Второй площадкой, где депутаты изучили методы реабилитационного лечения, стала ЦГКБ №3. Здесь оказывают помощь пациентам с нарушениями функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также с заболеваниями центральной нервной системы. Медики реабилитационного отделения помогают пациентам вернуться к активному образу жизни и физическому труду через восстановление амплитуды и точности движений, профилактику и лечение контрактур, увеличение силы конечностей.
https://ria.ru/20250225/medpomosch-2001549122.html
https://ria.ru/20250225/podderzhku-2001523716.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Свердловские депутаты изучили технологии медицинской реабилитации
Депутаты Свердловского Заксобрания изучили технологии медицинской реабилитации
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Свердловские депутаты в рамках выездного комитета изучили передовые технологии медицинской реабилитации для обеспечения их доступности по всей области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Формат выездных комитетов, считает спикер Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
, позволяет обсуждать на местах вопросы и проблемы, которые будут учитываться в дальнейшем при принятии законов.
Площадками для заседания комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области в четверг стали Клиника института мозга в Березовском
и Центральная городская клиническая больница №3 в Екатеринбурге
. Парламентарии оценили современные методы и подходы к восстановительному лечению после инсультов, травм и неврологических заболеваний.
"Сегодня в ходе рабочего выезда нам удалось ознакомиться с процессом оказания реабилитационной помощи. Учреждения, которые мы сегодня посмотрели, являются базовыми методическими центрами. Задача депутатов совместно с Минздравом и ТФОМС в ближайшее время изучить и рассмотреть реализацию этого направления в отдаленных территориях, небольших муниципалитетах. Необходимо понять, насколько доступна медицинская реабилитации сегодня в регионе и что нужно сделать для того, чтобы она стала более эффективной", – заявил председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.
Жители Свердловской области после перенесенных инсультов, травм и неврологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования могут пройти все этапы и виды восстановительного лечения, получив до 300 часов реабилитационной нагрузки в течение одного года, что обеспечивает пациенту максимальную реализацию реабилитационного потенциала. В системе трехэтапной реабилитации задействованы 29 медицинских организаций.
Клиника института мозга является ведущим научно-исследовательским и лечебно-диагностическим в регионе центром, где оказывают помощь пациентам с последствиями наиболее тяжелых поражений нервной системы в результате травмы и инсультов. 70% объема госпитализаций в клинику составляют пациенты, госпитализированные в рамках территориальной программы ОМС. В составе клиники круглосуточный стационар, отделение реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар, амбулаторное отделение медицинской реабилитации, телемедицинский центр, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, а также амбулаторно-поликлиническое отделение. Клиника имеет собственный образовательный центр.
Второй площадкой, где депутаты изучили методы реабилитационного лечения, стала ЦГКБ №3. Здесь оказывают помощь пациентам с нарушениями функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также с заболеваниями центральной нервной системы. Медики реабилитационного отделения помогают пациентам вернуться к активному образу жизни и физическому труду через восстановление амплитуды и точности движений, профилактику и лечение контрактур, увеличение силы конечностей.