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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта - РИА Новости, 27.02.2025
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта
Рабочий день 7 марта будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, сообщается в Telegram-канале Роструда. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:57:00+03:00
2025-02-27T11:57:00+03:00
2025-02-27T11:57:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
международный женский день
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рабочий день 7 марта будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, сообщается в Telegram-канале Роструда. "Восьмое марта - Международный женский день. При этом 7 марта является предпраздничным рабочим днем, а значит, его продолжительность сокращается на один час", - говорится в сообщении. Ранее эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала РИА Новости, что трехдневного отдыха в честь 8 марта не будет, так как традиционный выходной день с марта перенесли на 13 июня.
https://ria.ru/20250227/vykhodnye-2001863101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), международный женский день
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Международный женский день
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта
Роструд: рабочий день 7 марта будет сокращен из-за Международного женского дня