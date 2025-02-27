Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/rabota-2001905602.html
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта - РИА Новости, 27.02.2025
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта
Рабочий день 7 марта будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, сообщается в Telegram-канале Роструда. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:57:00+03:00
2025-02-27T11:57:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381117_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_4aaa4f5a5adfe2efc02857ab9f1afc52.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рабочий день 7 марта будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, сообщается в Telegram-канале Роструда. "Восьмое марта - Международный женский день. При этом 7 марта является предпраздничным рабочим днем, а значит, его продолжительность сокращается на один час", - говорится в сообщении. Ранее эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала РИА Новости, что трехдневного отдыха в честь 8 марта не будет, так как традиционный выходной день с марта перенесли на 13 июня.
https://ria.ru/20250227/vykhodnye-2001863101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d96f1a88e272c3de9786a8ee5f61947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), международный женский день
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Международный женский день
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта

Роструд: рабочий день 7 марта будет сокращен из-за Международного женского дня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пустой офис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рабочий день 7 марта будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, сообщается в Telegram-канале Роструда.
"Восьмое марта - Международный женский день. При этом 7 марта является предпраздничным рабочим днем, а значит, его продолжительность сокращается на один час", - говорится в сообщении.
Ранее эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала РИА Новости, что трехдневного отдыха в честь 8 марта не будет, так как традиционный выходной день с марта перенесли на 13 июня.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные
09:00
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Международный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала