https://ria.ru/20250227/rabota-2001905602.html

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта - РИА Новости, 27.02.2025

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 7 марта

Рабочий день 7 марта будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, сообщается в Telegram-канале Роструда. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:57:00+03:00

2025-02-27T11:57:00+03:00

2025-02-27T11:57:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

международный женский день

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рабочий день 7 марта будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, сообщается в Telegram-канале Роструда. "Восьмое марта - Международный женский день. При этом 7 марта является предпраздничным рабочим днем, а значит, его продолжительность сокращается на один час", - говорится в сообщении. Ранее эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала РИА Новости, что трехдневного отдыха в честь 8 марта не будет, так как традиционный выходной день с марта перенесли на 13 июня.

https://ria.ru/20250227/vykhodnye-2001863101.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), международный женский день