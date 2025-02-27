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Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили вечером в четверг шесть украинских беспилотников над Крымом и два над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:00:00+03:00
2025-02-27T22:00:00+03:00
2025-02-27T22:02:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили вечером в четверг шесть украинских беспилотников над Крымом и два над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать седьмого февраля т.г. в период с 19.15 до 21.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили восемь беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью