Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 27.02.2025 (обновлено: 17:17 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001999942.html
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 27.02.2025
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:00:00+03:00
2025-02-27T17:17:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002003717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f073c428f6ab579c5bf7ca6de5c1597d.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Владимир Путин встретился в Кремле с членом политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном", - сказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001758124.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном
Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, Секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном.
2025-02-27T17:00
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002003717_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8cc7007b602915dbbf36494675e69257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи

Песков: Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин встретился в Кремле с членом политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном", - сказал представитель Кремля.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР
26 февраля, 16:28
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала