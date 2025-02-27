https://ria.ru/20250227/putin-2001999942.html
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 27.02.2025
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:00:00+03:00
2025-02-27T17:00:00+03:00
2025-02-27T17:17:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном, который находится в Москве с визитом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Владимир Путин встретился в Кремле с членом политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном", - сказал представитель Кремля.
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Встреча Путина с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном
Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, Секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном.
2025-02-27T17:00
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи
Песков: Путин провел встречу с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном