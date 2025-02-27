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Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 27.02.2025
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15:29 27.02.2025 (обновлено: 15:35 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001970003.html
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 27.02.2025
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах
Надо продолжить укрепление антитеррористического потенциала ФСБ в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:29:00+03:00
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россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Надо продолжить укрепление антитеррористического потенциала ФСБ в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин."Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделения ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001970360.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донбасс, безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донбасс, Безопасность
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах

Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Надо продолжить укрепление антитеррористического потенциала ФСБ в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин.
"Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделения ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество
Вчера, 15:30
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ДонбассБезопасность
 
 
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