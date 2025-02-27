https://ria.ru/20250227/putin-2001970003.html
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 27.02.2025
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах
Надо продолжить укрепление антитеррористического потенциала ФСБ в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:29:00+03:00
2025-02-27T15:29:00+03:00
2025-02-27T15:35:00+03:00
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Надо продолжить укрепление антитеррористического потенциала ФСБ в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин."Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделения ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донбасс, безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донбасс, Безопасность
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах
Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах РФ