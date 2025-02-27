https://ria.ru/20250227/putin-2001970003.html

Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах

Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах - РИА Новости, 27.02.2025

Путин призвал укрепить антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах

Надо продолжить укрепление антитеррористического потенциала ФСБ в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:29:00+03:00

2025-02-27T15:29:00+03:00

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россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донбасс

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Надо продолжить укрепление антитеррористического потенциала ФСБ в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин."Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделения ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

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донбасс

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2025

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донбасс, безопасность