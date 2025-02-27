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Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
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15:27 27.02.2025 (обновлено: 15:36 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001969443.html
Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин
Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин
Россия будет защищать свои национальные интересы и суверенитет от любых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:27:00+03:00
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россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия будет защищать свои национальные интересы и суверенитет от любых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз", - сказал он на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001970451.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин

Путин: Россия будет защищать свои национальные интересы от любых угроз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия будет защищать свои национальные интересы и суверенитет от любых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз", - сказал он на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье
Вчера, 15:30
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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