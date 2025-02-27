https://ria.ru/20250227/putin-2001969443.html

Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин

Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025

Россия будет защищать свои интересы от любых угроз, заявил Путин

Россия будет защищать свои национальные интересы и суверенитет от любых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:27:00+03:00

2025-02-27T15:27:00+03:00

2025-02-27T15:36:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия будет защищать свои национальные интересы и суверенитет от любых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз", - сказал он на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001970451.html

россия

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2025

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность