https://ria.ru/20250227/putin-2001834035.html
Путин отметил мужество и профессионализм бойцов ССО
Путин отметил мужество и профессионализм бойцов ССО - РИА Новости, 27.02.2025
Путин отметил мужество и профессионализм бойцов ССО
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:09:00+03:00
2025-02-27T00:09:00+03:00
2025-02-27T00:09:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач. "В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций.
https://ria.ru/20250227/putin-2001833785.html
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россия, владимир путин
Путин отметил мужество и профессионализм бойцов ССО
Путин отметил мужество и профессионализм бойцов сил специальных операций