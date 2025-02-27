https://ria.ru/20250227/putin-2001834035.html

Путин отметил мужество и профессионализм бойцов ССО

Путин отметил мужество и профессионализм бойцов ССО - РИА Новости, 27.02.2025

Путин отметил мужество и профессионализм бойцов ССО

Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:09:00+03:00

2025-02-27T00:09:00+03:00

2025-02-27T00:09:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач. "В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций.

https://ria.ru/20250227/putin-2001833785.html

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россия, владимир путин