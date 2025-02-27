https://ria.ru/20250227/pushkov-2001930521.html
Пушков призвал развивать российские СМИ за рубежом
Пушков призвал развивать российские СМИ за рубежом - РИА Новости, 27.02.2025
Пушков призвал развивать российские СМИ за рубежом
Российские СМИ должны более активно развиваться за рубежом, используя и западные соцсети, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:32:00+03:00
2025-02-27T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские СМИ должны более активно развиваться за рубежом, используя и западные соцсети, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "В дружеских нам странах система собственных медиа развита очень слабо. У Советского Союза был определённый опыт работы, но тогда, как мне кажется, мы исходили очень сильно из формальных неких принципов, были там пункты Агентства печати Новости, какие-то брошюрки, это все. Это, как ни странно, тоже имело значение. И то, что мы ушли из многих очень точек, это, конечно, сейчас бумерангом нам возвращается", - сказал политик на заседании комиссии на тему: "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте". Сейчас СМИ стали иными, сейчас RT – это очень удачный опыт работы. Он отметил, что определённая работа делается на этом направлении и РИА Новости. "Вот здесь нужно разнообразить. На мой взгляд, все же надо подумать о нашем более активном и структурированном участии в международных глобальных социальных сетях", - отметил Пушков. По его словам, платформа Илона Маска X по-прежнему запрещена в России, "но должен вам сказать, что у неё произошли очень серьёзные изменения.. там действительно многообразие мнений". "И, может быть, есть определённая приоритизация контента по-прежнему, но в целом, помните формулу Ленина, что надо пользоваться буржуазным парламентом для продвижения идеи пролетарской революции? Вот я бы применил её к современным социальным сетям. Здесь надо подумать именно о системной работе. Вот здесь, мне кажется, нашего присутствия недостаточно", - заключил сенатор.
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технологии, россия, алексей пушков, политика
Технологии, Россия, Алексей Пушков, Политика
Пушков призвал развивать российские СМИ за рубежом
Сенатор Пушков: российские СМИ должны активнее развиваться за рубежом
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские СМИ должны более активно развиваться за рубежом, используя и западные соцсети, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"В дружеских нам странах система собственных медиа развита очень слабо. У Советского Союза был определённый опыт работы, но тогда, как мне кажется, мы исходили очень сильно из формальных неких принципов, были там пункты Агентства печати Новости, какие-то брошюрки, это все. Это, как ни странно, тоже имело значение. И то, что мы ушли из многих очень точек, это, конечно, сейчас бумерангом нам возвращается", - сказал политик на заседании комиссии на тему: "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте".
Сейчас СМИ стали иными, сейчас RT – это очень удачный опыт работы. Он отметил, что определённая работа делается на этом направлении и РИА Новости. "Вот здесь нужно разнообразить. На мой взгляд, все же надо подумать о нашем более активном и структурированном участии в международных глобальных социальных сетях", - отметил Пушков
.
По его словам, платформа Илона Маска X по-прежнему запрещена в России
, "но должен вам сказать, что у неё произошли очень серьёзные изменения.. там действительно многообразие мнений".
"И, может быть, есть определённая приоритизация контента по-прежнему, но в целом, помните формулу Ленина, что надо пользоваться буржуазным парламентом для продвижения идеи пролетарской революции? Вот я бы применил её к современным социальным сетям. Здесь надо подумать именно о системной работе. Вот здесь, мне кажется, нашего присутствия недостаточно", - заключил сенатор.