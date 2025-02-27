https://ria.ru/20250227/pushki-2001924698.html

Западные СМИ признают невозможность победы Киева, заявил Пушков

Западные СМИ признают невозможность победы Киева, заявил Пушков - РИА Новости, 27.02.2025

Западные СМИ признают невозможность победы Киева, заявил Пушков

Западные средства массовой информации признают невозможность победы Киева, происходят сдвиги в оценке ситуации вокруг Украины, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:03:00+03:00

2025-02-27T13:03:00+03:00

2025-02-27T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Западные средства массовой информации признают невозможность победы Киева, происходят сдвиги в оценке ситуации вокруг Украины, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Мы знаем, что западные СМИ сыграли ключевую роль в создании и разогревании украинского кризиса, в демонизации России. В последнее время происходят сдвиги в оценках ситуации на Украине и вокруг. Первое, это признание невозможности победы Украины. Хотя ещё не абсолютно", - сказал сенатор в ходе заседания комиссии на тему: "Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте". Так, политик недавно посмотрел "одну французскую дискуссию по телевидению, и ведущий оптимистично сказал, что если Евросоюз умеет настоять на своём, то война продолжится, а значит, появится шанс вернуть Крым и Донбасс". "Меня это несколько поразило, но это остаточное инерционное мышление возможности некоего реванша, оно сохраняется в западных СМИ, хотя, конечно это убывающая тенденция. Думаю, она через некоторое время совсем исчезнет", - добавил Пушков. Но это просто показывает глубину иррационального восприятия действительности СМИ, полагает он. "То есть, они живут в своём "пузыре", в котором продолжают вынашивать те идеи, которые уже отвергнуты ходом событий", - сказал сенатор. Второй момент – это признание, что Украина – это государство-клиент Запада, которое не имеет самостоятельной перспективы, подчеркнул он. То есть, без Запада Украина пропадает, ее надо куда-то интегрировать, её надо куда-то включать, отметил законодатель. То есть, несамостоятельность Украины, это уже, в общем, признанный факт, добавил политик. И третье признание, которое сейчас утверждается в СМИ, это "признание возможной коррумпированности украинского режима", указал Пушков.

https://ria.ru/20250225/raspad-2001396485.html

https://ria.ru/20250126/pushkov-1995562930.html

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украина, киев, россия, алексей пушков, совет федерации рф, в мире