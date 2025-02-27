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Новый корпус на 600 коек построят для смоленской психбольницы - РИА Новости, 27.02.2025
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Смоленская область
 
15:13 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/psikhbolnitsa-2001962638.html
Новый корпус на 600 коек построят для смоленской психбольницы
Новый корпус на 600 коек построят для смоленской психбольницы - РИА Новости, 27.02.2025
Новый корпус на 600 коек построят для смоленской психбольницы
Новый корпус построят в Смоленской области для клинической психиатрической больницы, он будет включать 600 коек, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:13:00+03:00
2025-02-27T15:13:00+03:00
смоленская область
смоленская область
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Новый корпус построят в Смоленской области для клинической психиатрической больницы, он будет включать 600 коек, сообщил губернатор Василий Анохин. Губернатор провел очередное заседание штаба по строительству объектов социальной инфраструктуры. "Строим для людей. Школы, больницы, детские сады – все это учреждения, куда каждый день приходят люди – на работу, учебу или за помощью. Поэтому серьезное внимание уделяю модернизации нашей социальной инфраструктуры. Целый ряд строительных объектов сейчас в работе, держу на личном контроле", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что завершено строительство школы на 1 тысячу мест в микрорайоне Королевка. Сейчас идет подготовка к новому учебному году, набирают учителей, которые встретят ребят в новых классах. Также в области продолжается строительство двух детских садов в Миловидове и на Краснинском шоссе, техношколы "Феникс" в Печерске. Это важные проекты, которые ждут жители города, подчеркнул Анохин. "Завершено строительство онкологического диспансера. В настоящее время ведется установка и монтаж медицинского оборудования. Также уже сейчас думаем о врачах, которые примут здесь смолян", – написал глава региона. Кроме того, в Смоленской области строятся новые корпуса поликлиники №6 и областной клинической детской больницы в Смоленске. "Благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина начинаем масштабное обновление областной клинической психиатрической больницы. Будет построен дополнительный корпус на 600 коек, а также проведена основательная реконструкция имеющихся зданий. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации", – сообщил губернатор. Также в этом году в области планируют закончить долгострой с более чем 10-летней историей – завершить строительство детского оздоровительного лагеря "Орленок" в Красном Бору. Сейчас там ведутся внутренние работы и обустройство инженерных сетей. Лагерь будет соответствовать всем современным требованиям. "Реализуем ряд объектов и в сфере ЖКХ, в жилищном строительстве, вводим новое жилье по программе Комплексного развития сельских территорий. Все это делает жизнь в наших городах и селах более удобной, комфортной, привлекательной для людей. Для этого работаем", – резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250226/anokhin-2001809071.html
https://ria.ru/20250226/podarki-2001703295.html
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смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Новый корпус на 600 коек построят для смоленской психбольницы

Корпус на 600 коек построят для Смоленской областной клинической психбольницы

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Новый корпус построят в Смоленской области для клинической психиатрической больницы, он будет включать 600 коек, сообщил губернатор Василий Анохин.
Губернатор провел очередное заседание штаба по строительству объектов социальной инфраструктуры.
"Строим для людей. Школы, больницы, детские сады – все это учреждения, куда каждый день приходят люди – на работу, учебу или за помощью. Поэтому серьезное внимание уделяю модернизации нашей социальной инфраструктуры. Целый ряд строительных объектов сейчас в работе, держу на личном контроле", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что завершено строительство школы на 1 тысячу мест в микрорайоне Королевка. Сейчас идет подготовка к новому учебному году, набирают учителей, которые встретят ребят в новых классах.
Также в области продолжается строительство двух детских садов в Миловидове и на Краснинском шоссе, техношколы "Феникс" в Печерске. Это важные проекты, которые ждут жители города, подчеркнул Анохин.
"Завершено строительство онкологического диспансера. В настоящее время ведется установка и монтаж медицинского оборудования. Также уже сейчас думаем о врачах, которые примут здесь смолян", – написал глава региона.
Кроме того, в Смоленской области строятся новые корпуса поликлиники №6 и областной клинической детской больницы в Смоленске.
"Благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина начинаем масштабное обновление областной клинической психиатрической больницы. Будет построен дополнительный корпус на 600 коек, а также проведена основательная реконструкция имеющихся зданий. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации", – сообщил губернатор.
Также в этом году в области планируют закончить долгострой с более чем 10-летней историей – завершить строительство детского оздоровительного лагеря "Орленок" в Красном Бору. Сейчас там ведутся внутренние работы и обустройство инженерных сетей. Лагерь будет соответствовать всем современным требованиям.
"Реализуем ряд объектов и в сфере ЖКХ, в жилищном строительстве, вводим новое жилье по программе Комплексного развития сельских территорий. Все это делает жизнь в наших городах и селах более удобной, комфортной, привлекательной для людей. Для этого работаем", – резюмировал глава региона.
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Смоленская областьСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
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