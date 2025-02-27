https://ria.ru/20250227/prodvizhenie-2002003473.html

План продвижения товаров бренда "Сделано в России" утвердили до 2030 года

План продвижения товаров бренда "Сделано в России" утвердили до 2030 года - РИА Новости, 27.02.2025

План продвижения товаров бренда "Сделано в России" утвердили до 2030 года

Правительство Российской Федерации утвердило программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:28:00+03:00

2025-02-27T17:28:00+03:00

2025-02-27T22:04:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

михаил мишустин

вероника никишина

брикс

росэксимбанк

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство Российской Федерации утвердило программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, это решение было принято по инициативе президента России Владимира Путина, озвученной на заседании президиума Госсовета, состоявшемся 25 сентября 2024 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Координировать программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" будет Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр."Программа, утвержденная председателем правительства Михаилом Мишустиным, является значимым инструментом для достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика". Она нацелена на обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателями 2023 года, а также на увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса как минимум в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года", - говорится в сообщении."Президент подчеркивал, что, несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и наша страна, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные и кооперационные связи", - отмечал в ходе Госсовета премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня и крупным промышленным компаниям, и малым и средним предприятиям спрос внешних рынков необходим, чтобы продолжать расти, поддерживать занятость, повышать качество продукции, внедрять технологические изменения. Группа ВЭБ.РФ продолжает поддерживать экспортёров. Ведь несырьевой экспорт – это важнейший ресурс развития", — добавил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Важной задачей программы является формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности и технологической кооперации."Программа "Сделано в России" предполагает целый комплекс мероприятий, направленный на продвижение на внешних рынках российской продукции под единым зонтичным брендом. Здесь речь идет о проведении международных деловых миссий, организации международных ярмарок под этим брендом, создании первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции, где иностранный покупатель может ознакомиться со всем ассортиментом российской экспортно-ориентированной продукции и многое другое. Рассчитываю, что "Сделано в России" станет такой маркой, таким знаком качества, при виде которого иностранный покупатель будет понимать, что эта продукция высочайшего уровня и ее точно стоит покупать", - сказал статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.В РЭЦ отметили, что у программы "Сделано в России" уже есть история успеха. Знак "Сделано в России" в виде триколора, известный как "птичка", активно используется Российским экспортным центром на международных выставках, где организуются коллективные национальные экспозиции отечественных компаний. Это одна из самых востребованных мер поддержки Группы РЭЦ. С 2019 года более 5 тысяч компаний представили свою продукцию под брендом "Сделано в России" зарубежным партнерам на выставках по всему миру."Мы организовали около 300 экспозиций и бизнес-миссий по всеми миру, в том числе в странах БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Африке. Эти усилия способствовали формированию доверия к российской продукции и нашим производителям, а также повысили узнаваемость знака "Сделано в России". Кроме того, успешно проведены четыре фестиваля в различных провинциях Китая и один в ОАЭ", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Также были организованы масштабные спортивные мероприятия, способствующие знакомству с российскими товарами, популяризации их на международной арене и, как результат - выстраиванию новых бизнес-связей: хоккейный матч в рамках Восточного экономического форума, баскетбольные и бадминтонные турниры, соревнования по керлингу и много другое. Теперь программа выходит на новый уровень взаимодействия с партнерами. Теперь еще больше наших зарубежных потребителей убедятся - российскому можно доверять, это всегда про стабильное качество и уникальность. "Сделано в России" - это лучшие товары и услуги", - добавила она.Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отмечает устоявшуюся тенденцию роста рынка внутреннего потребления."В России отмечается рост сектора ВПК, строительной отрасли и основных видов экономической деятельности. Это подтверждает высокий потенциал российской экономики, которая продолжает развитие, несмотря на определенные сложности. Еще одним ярким примером этого потенциала является повсеместное развитие отечественного производства, достижения которого будут продемонстрированы в мае этого года на ярмарке “Сделано в России”. В первую очередь, это продукция для широкого потребителя, которая по своему качеству соответствует самым высоким международным стандартам и уже приобретает интернациональное признание. Уверен, что в ближайшие годы нашу страну ожидает дальнейшее развитие экономики предложения, а значит, и экономики внутреннего спроса", – отметил Антон Кобяков.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250226/rets-2001761855.html

https://ria.ru/20250226/vystavka-2001657814.html

https://ria.ru/20250226/biznes-missiya-2001754346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), михаил мишустин, вероника никишина, брикс, росэксимбанк