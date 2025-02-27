https://ria.ru/20250227/produkty-2001848041.html
Эксперты ожидают рост мировых цен на продукты из-за климата
Эксперты ожидают рост мировых цен на продукты из-за климата - РИА Новости, 27.02.2025
Эксперты ожидают рост мировых цен на продукты из-за климата
Изменение климата несет серьезные риски для мировых рынков продовольствия: если превентивные меры не будут приняты, то через 20-30 лет цены на него будут... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T04:04:00+03:00
2025-02-27T04:04:00+03:00
2025-02-27T05:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Изменение климата несет серьезные риски для мировых рынков продовольствия: если превентивные меры не будут приняты, то через 20-30 лет цены на него будут значительно выше, а в некоторых регионах хлеб может оказаться даже дороже золота, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. "Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности", — отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Владимир Подопригора."По оценкам экспертов, к 2050 году изменение климата может снизить мировое производство продовольствия на 10-25%, если не будут приняты меры по адаптации. Рост населения планеты до 10 миллиардов к 2050 году увеличит спрос на продовольствие, что усугубит давление на рынки", — продолжил он. Страны, которые зависят от импорта продовольствия, будут особенно уязвимы к росту цен, полагает Подопригора. Изменение климата может привести к тому, что некоторые регионы станут непригодными для выращивания определенных культур, в то время как другие могут стать более подходящими. "Это потребует значительных инвестиций в адаптацию", — предупредил он. По словам представителя той же кафедры Юлии Давыдовой, от аномальной жары в значительной степени страдают зерновые культуры, а также кукуруза, соя и подсолнечник, но в принципе слишком высокие температуры противопоказаны всем растениям, в том числе и овощам, ягодам, садоводческим культурам. Дальнейшее повышение температуры и засухи грозят "выжженной землей", указала она. "Если говорить о мировом рынке, то при резком сокращении предложения сельскохозяйственных культур повысятся цены на продовольствие, и через 20-30 лет хлеб, возможно, в некоторых регионах будет стоить дороже золота", — отметила эксперт.
https://ria.ru/20250226/strany-2001610544.html
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рэу имени г. в. плеханова
РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперты ожидают рост мировых цен на продукты из-за климата
Экономист Подопригора: ожидается рост мировых цен на продукты из-за климата
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Изменение климата несет серьезные риски для мировых рынков продовольствия: если превентивные меры не будут приняты, то через 20-30 лет цены на него будут значительно выше, а в некоторых регионах хлеб может оказаться даже дороже золота, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты.
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"Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности", — отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Владимир Подопригора.
"По оценкам экспертов, к 2050 году изменение климата может снизить мировое производство продовольствия на 10-25%, если не будут приняты меры по адаптации. Рост населения планеты до 10 миллиардов к 2050 году увеличит спрос на продовольствие, что усугубит давление на рынки", — продолжил он.
Страны, которые зависят от импорта продовольствия, будут особенно уязвимы к росту цен, полагает Подопригора. Изменение климата может привести к тому, что некоторые регионы станут непригодными для выращивания определенных культур, в то время как другие могут стать более подходящими.
"Это потребует значительных инвестиций в адаптацию", — предупредил он.
По словам представителя той же кафедры Юлии Давыдовой, от аномальной жары в значительной степени страдают зерновые культуры, а также кукуруза, соя и подсолнечник, но в принципе слишком высокие температуры противопоказаны всем растениям, в том числе и овощам, ягодам, садоводческим культурам. Дальнейшее повышение температуры и засухи грозят "выжженной землей", указала она.
"Если говорить о мировом рынке, то при резком сокращении предложения сельскохозяйственных культур повысятся цены на продовольствие, и через 20-30 лет хлеб, возможно, в некоторых регионах будет стоить дороже золота", — отметила эксперт.