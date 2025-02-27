https://ria.ru/20250227/primore-2001914129.html

В Приморье возбудили дело после непристойных действий в отношении школьницы

В Приморье возбудили дело после непристойных действий в отношении школьницы - РИА Новости, 27.02.2025

В Приморье возбудили дело после непристойных действий в отношении школьницы

Следователи возбудили уголовное дело после непристойных действий в отношении девятилетней школьницы в Находке Приморского края, сообщается в Тelegram-канале... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:30:00+03:00

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2025-02-27T12:30:00+03:00

происшествия

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после непристойных действий в отношении девятилетней школьницы в Находке Приморского края, сообщается в Тelegram-канале СУСК России по региону. Ранее в УМВД по региону сообщили, что в приморской Находке задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По информации полиции, директор одной из городских школ сообщил о неизвестном мужчине, который совершил "действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста". Это обнаружили при просмотре камер видеонаблюдения. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении 9-летней школьницы на улице в городе Находка ("б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант работает докером-механизатором в коммерческой организации. "Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

находка

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происшествия, находка, приморский край, россия