https://ria.ru/20250227/primore-2001900476.html

Жителя Приморья заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

Жителя Приморья заподозрили в сексуальном насилии над школьницей - РИА Новости, 27.02.2025

Жителя Приморья заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

Житель Приморья подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, он задержан, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:39:00+03:00

2025-02-27T11:39:00+03:00

2025-02-27T11:40:00+03:00

происшествия

находка

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Житель Приморья подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, он задержан, сообщает управление МВД России по региону. По данным полиции, накануне директор одной из городских школ приморской Находки сообщил, что неизвестный мужчина совершил у школы "действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста". Это обнаружили при просмотре камер видеонаблюдения. "Жителя Находки Приморского края полицейские задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности... Им оказался 42-летний ранее не судимый житель города Находка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

находка

приморский край

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происшествия, находка, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)