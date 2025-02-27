В Приднестровье заявили о продолжении поставок газа
Глава ПМР Красносельский: поставки газа в регион продолжатся после 1 марта
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в Telegram-канале, что поставки природного газа в регион будут продолжены после 1 марта.
«
"Информация, которую ждет каждый приднестровец. Сформированный после продолжительных совместных усилий механизм поставки в Приднестровье природного газа продолжает действовать. Договоренность на очередной период достигнута. Газ будет доставлен в республику своевременно", - написал Красносельский.
Венгрия подтвердила поставки газа в Приднестровье по просьбе России
21 февраля, 13:59
Глава ПМР выразил признательность российской стороне, прежде всего должностным лицам и коллективу министерства энергетики РФ "за понимание ситуации, поддержку и системность проводимой работы, нацеленной на недопущение нового витка энергетической и, как следствие, гуманитарной катастрофы.
Адресную благодарность Красносельский выразил заместителю председателя российского правительства РФ Александру Новаку, как отмечается "за личную вовлеченность и прилагаемые усилия".
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Россия продолжит оказывать поддержку Приднестровью в получении газа
17 февраля, 16:02