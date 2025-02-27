https://ria.ru/20250227/pridnestrove-2001993884.html

В Приднестровье заявили о продолжении поставок газа

В Приднестровье заявили о продолжении поставок газа - РИА Новости, 27.02.2025

В Приднестровье заявили о продолжении поставок газа

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в Telegram-канале, что поставки природного газа в регион будут... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:44:00+03:00

2025-02-27T16:44:00+03:00

2025-02-27T16:44:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в Telegram-канале, что поставки природного газа в регион будут продолжены после 1 марта. "Информация, которую ждет каждый приднестровец. Сформированный после продолжительных совместных усилий механизм поставки в Приднестровье природного газа продолжает действовать. Договоренность на очередной период достигнута. Газ будет доставлен в республику своевременно", - написал Красносельский.Глава ПМР выразил признательность российской стороне, прежде всего должностным лицам и коллективу министерства энергетики РФ "за понимание ситуации, поддержку и системность проводимой работы, нацеленной на недопущение нового витка энергетической и, как следствие, гуманитарной катастрофы. Адресную благодарность Красносельский выразил заместителю председателя российского правительства РФ Александру Новаку, как отмечается "за личную вовлеченность и прилагаемые усилия". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250221/vengrija-2000797676.html

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россия, кишинев, украина, вадим красносельский, александр новак, газпром, в мире