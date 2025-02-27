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Прокуратура Москвы описала типичного преступника
Прокуратура Москвы описала типичного преступника - РИА Новости, 27.02.2025
Прокуратура Москвы описала типичного преступника
Большую часть преступлений в Москве в 2024 году совершили мужчины 35-49 лет, не являющиеся жителями столицы и не имеющие постоянного дохода, сообщает городская... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Большую часть преступлений в Москве в 2024 году совершили мужчины 35-49 лет, не являющиеся жителями столицы и не имеющие постоянного дохода, сообщает городская прокуратура. По информации ведомства, в 2024 году было выявлено 31 726 человек, совершивших преступления в Москве. Из них более половины (56,5%) не являются жителями столицы (17 912). "Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет – 17 196 человек (54,2 %), от 18 до 24 – 5552 человек (17,5 %), от 25 до 29 лет – 4920 человек (15,5%), 50 лет и старше – 3763 человека (11,9%), от 14 до 17 лет – 295 человек (0,9 %). В прокуратуре подчеркивают, что мужчины значительно чаще женщин совершают преступления (83%). Основная масса преступлений совершена лицами без постоянного источника дохода. Это 19 174 человека (60,4%). Лица, совершившие преступления, имеют следующее образование: 22 230 (70,1%) – среднее (общее и профессиональное), 7685 (24,2%) – высшее, 240 (0,8%) – начальное. А 3854 (12,2%) человека при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, 311 (1%) - в состоянии наркотического опьянения. Ранее совершали преступления 11 244 человека (35,4%).
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москва, происшествия
Прокуратура Москвы описала типичного преступника
Прокуратура Москвы: большинство преступлений в 2024 совершили мужчины 35-49 лет
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Большую часть преступлений в Москве в 2024 году совершили мужчины 35-49 лет, не являющиеся жителями столицы и не имеющие постоянного дохода, сообщает городская прокуратура.
По информации ведомства, в 2024 году было выявлено 31 726 человек, совершивших преступления в Москве. Из них более половины (56,5%) не являются жителями столицы (17 912).
"Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет – 17 196 человек (54,2 %), от 18 до 24 – 5552 человек (17,5 %), от 25 до 29 лет – 4920 человек (15,5%), 50 лет и старше – 3763 человека (11,9%), от 14 до 17 лет – 295 человек (0,9 %).
В прокуратуре подчеркивают, что мужчины значительно чаще женщин совершают преступления (83%).
Основная масса преступлений совершена лицами без постоянного источника дохода. Это 19 174 человека (60,4%).
Лица, совершившие преступления, имеют следующее образование: 22 230 (70,1%) – среднее (общее и профессиональное), 7685 (24,2%) – высшее, 240 (0,8%) – начальное.
А 3854 (12,2%) человека при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, 311 (1%) - в состоянии наркотического опьянения.
Ранее совершали преступления 11 244 человека (35,4%).