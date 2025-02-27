https://ria.ru/20250227/prestupnik-2001915127.html

Прокуратура Москвы описала типичного преступника

Прокуратура Москвы описала типичного преступника - РИА Новости, 27.02.2025

Прокуратура Москвы описала типичного преступника

Большую часть преступлений в Москве в 2024 году совершили мужчины 35-49 лет, не являющиеся жителями столицы и не имеющие постоянного дохода, сообщает городская... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:27:00+03:00

2025-02-27T12:27:00+03:00

2025-02-27T12:27:00+03:00

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Большую часть преступлений в Москве в 2024 году совершили мужчины 35-49 лет, не являющиеся жителями столицы и не имеющие постоянного дохода, сообщает городская прокуратура. По информации ведомства, в 2024 году было выявлено 31 726 человек, совершивших преступления в Москве. Из них более половины (56,5%) не являются жителями столицы (17 912). "Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет – 17 196 человек (54,2 %), от 18 до 24 – 5552 человек (17,5 %), от 25 до 29 лет – 4920 человек (15,5%), 50 лет и старше – 3763 человека (11,9%), от 14 до 17 лет – 295 человек (0,9 %). В прокуратуре подчеркивают, что мужчины значительно чаще женщин совершают преступления (83%). Основная масса преступлений совершена лицами без постоянного источника дохода. Это 19 174 человека (60,4%). Лица, совершившие преступления, имеют следующее образование: 22 230 (70,1%) – среднее (общее и профессиональное), 7685 (24,2%) – высшее, 240 (0,8%) – начальное. А 3854 (12,2%) человека при совершении преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, 311 (1%) - в состоянии наркотического опьянения. Ранее совершали преступления 11 244 человека (35,4%).

https://ria.ru/20250213/moshenniki-1999093098.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия