https://ria.ru/20250227/premer-2002005197.html

Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС

Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС - РИА Новости, 27.02.2025

Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя планируемые Вашингтоном 25-процентные пошлины на товары из ЕС, заявил, что возможная торговая война не... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:24:00+03:00

2025-02-27T17:24:00+03:00

2025-02-27T17:24:00+03:00

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петтери орпо

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя планируемые Вашингтоном 25-процентные пошлины на товары из ЕС, заявил, что возможная торговая война не принесет пользы ни США, ни ЕС. "Торговая война не имеет смысла. Она не принесет пользы ни США, ни ЕС. Финляндии не нужна торговая война в нынешней экономической ситуации. Это было бы очень плохим решением, поэтому необходимо найти решение без пошлин", - приводит слова Орпо телерадиовещатель Yle. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

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сша, финляндия, вашингтон (штат), петтери орпо, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире