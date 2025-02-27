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Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС
Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя планируемые Вашингтоном 25-процентные пошлины на товары из ЕС, заявил, что возможная торговая война не... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:24:00+03:00
2025-02-27T17:24:00+03:00
2025-02-27T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя планируемые Вашингтоном 25-процентные пошлины на товары из ЕС, заявил, что возможная торговая война не принесет пользы ни США, ни ЕС. "Торговая война не имеет смысла. Она не принесет пользы ни США, ни ЕС. Финляндии не нужна торговая война в нынешней экономической ситуации. Это было бы очень плохим решением, поэтому необходимо найти решение без пошлин", - приводит слова Орпо телерадиовещатель Yle. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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сша, финляндия, вашингтон (штат), петтери орпо, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
США, Финляндия, Вашингтон (штат), Петтери Орпо, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Премьер Финляндии отреагировал на планы США ввести пошлины на товары из ЕС
Премьер Финляндии Орпо: торговая война не принесет пользы ни США, ни ЕС