https://ria.ru/20250227/pozhar-2002040373.html

Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна

Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна - РИА Новости, 27.02.2025

Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна

Пожарные тушили возгорание на площади 200 квадратных метров, возникшее в результате ДТП с участием автоцистерны на 126-м километре трассы М-12 во Владимирской... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:58:00+03:00

2025-02-27T18:58:00+03:00

2025-02-27T19:25:00+03:00

происшествия

владимирская область

петушинский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002045057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a90098b370af6251e31fe7dbb0a87639.jpg

РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Пожарные тушили возгорание на площади 200 квадратных метров, возникшее в результате ДТП с участием автоцистерны на 126-м километре трассы М-12 во Владимирской области, сообщило в четверг ГУМЧС по региону в Telegram-канале."Двадцать седьмого февраля в 15.30 поступило сообщение о том, что в результате ДТП произошёл пожар по адресу: Петушинский район, у населенного пункта Старое Анино, трасса М-12, 126 километр. Произошло возгорание автоцистерны, легкового автомобиля и разлившегося таллового масла", - сообщается в Telegram-канале спасателей. Отмечается, что пожар ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Как сообщили РИА Новости в УМВД по Владимирской области, по предварительной информации, автомобиль Geely столкнулся со следовавшей попутно автоцистерной Mercedes. По состоянию на 18.00, за медицинской помощью обратился один человек. Также, отметили в УМВД, по данным на 18.00, движение на трассе затруднено.

https://ria.ru/20250226/dtp-2001822913.html

владимирская область

петушинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на трассе М-12 во Владимирской области после ДТП Пожар на трассе М-12 во Владимирской области после ДТП 2025-02-27T18:58 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, петушинский район, россия