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Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна
Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна - РИА Новости, 27.02.2025
Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна
Пожарные тушили возгорание на площади 200 квадратных метров, возникшее в результате ДТП с участием автоцистерны на 126-м километре трассы М-12 во Владимирской... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:58:00+03:00
2025-02-27T18:58:00+03:00
2025-02-27T19:25:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Пожарные тушили возгорание на площади 200 квадратных метров, возникшее в результате ДТП с участием автоцистерны на 126-м километре трассы М-12 во Владимирской области, сообщило в четверг ГУМЧС по региону в Telegram-канале."Двадцать седьмого февраля в 15.30 поступило сообщение о том, что в результате ДТП произошёл пожар по адресу: Петушинский район, у населенного пункта Старое Анино, трасса М-12, 126 километр. Произошло возгорание автоцистерны, легкового автомобиля и разлившегося таллового масла", - сообщается в Telegram-канале спасателей. Отмечается, что пожар ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Как сообщили РИА Новости в УМВД по Владимирской области, по предварительной информации, автомобиль Geely столкнулся со следовавшей попутно автоцистерной Mercedes. По состоянию на 18.00, за медицинской помощью обратился один человек. Также, отметили в УМВД, по данным на 18.00, движение на трассе затруднено.
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Пожар на трассе М-12 во Владимирской области после ДТП
Пожар на трассе М-12 во Владимирской области после ДТП
2025-02-27T18:58
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происшествия, владимирская область, петушинский район, россия
Происшествия, Владимирская область, Петушинский район, Россия
Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна
Во Владимирской области на трассе М-12 загорелась автоцистерна с талловым маслом