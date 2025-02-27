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Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области нет
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области нет - РИА Новости, 27.02.2025
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области нет
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:11:00+03:00
2025-02-27T08:11:00+03:00
2025-02-27T08:11:00+03:00
происшествия
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 12 из них - над Орловской областью. "Массовая вражеская атака была отражена сегодня ночью – 12 БПЛА над Орловской областью. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале. Он добавил, что на местах происшествий ведутся оперативные мероприятия.
https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html
орловская область
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происшествия, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области нет
Губернатор Клычков: пострадавших при атаке дронов ВСУ в Орловской области нет