https://ria.ru/20250227/postradavshie-2001857386.html

Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области нет

Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области нет - РИА Новости, 27.02.2025

Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области нет

Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:11:00+03:00

2025-02-27T08:11:00+03:00

2025-02-27T08:11:00+03:00

происшествия

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пострадавших после атаки украинских беспилотников в Орловской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 12 из них - над Орловской областью. "Массовая вражеская атака была отражена сегодня ночью – 12 БПЛА над Орловской областью. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале. Он добавил, что на местах происшествий ведутся оперативные мероприятия.

https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html

орловская область

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происшествия, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)