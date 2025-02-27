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Туск назвал страны, которые сильнее других затронут американские пошлины - РИА Новости, 27.02.2025
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22:34 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/poshliny-2002070530.html
Туск назвал страны, которые сильнее других затронут американские пошлины
Туск назвал страны, которые сильнее других затронут американские пошлины - РИА Новости, 27.02.2025
Туск назвал страны, которые сильнее других затронут американские пошлины
Американские пошлины сильнее других затронут Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:34:00+03:00
2025-02-27T22:34:00+03:00
венгрия
словакия
сша
дональд трамп
дональд туск
виктор орбан
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Американские пошлины сильнее других затронут Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. "Я сразу попросил доложить мне, кто пострадает от этих вероятных американских пошлин, насколько под угрозой находится наша промышленность. Наверное, это будет ощутимо, ибо мы находимся в кооперации, особенно в автомобильной промышленности, но, если речь идет об уровне, то это не превысит 0,1 ВВП в Польше", - сказал Туск. "А какие страны будут сильнее всего наказаны этими вероятными американскими санкциями? Венгрия и Словакия. В этом состоит ирония политики. Трамп может говорить, что (премьер-министр Венгрии – ред.) Виктор Орбан является его лучшим другом, но во время принятия бизнес-решений друзья становятся немного менее существенными", - добавил он. Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
https://ria.ru/20250227/premer-2002005197.html
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
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венгрия, словакия, сша, дональд трамп, дональд туск, виктор орбан, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Венгрия, Словакия, США, Дональд Трамп, Дональд Туск, Виктор Орбан, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Туск назвал страны, которые сильнее других затронут американские пошлины

Премьер Польши Туск: пошлины США затронут Венгрию и Словакию сильнее других

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Американские пошлины сильнее других затронут Венгрию и Словакию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
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«
"Я сразу попросил доложить мне, кто пострадает от этих вероятных американских пошлин, насколько под угрозой находится наша промышленность. Наверное, это будет ощутимо, ибо мы находимся в кооперации, особенно в автомобильной промышленности, но, если речь идет об уровне, то это не превысит 0,1 ВВП в Польше", - сказал Туск.
«
"А какие страны будут сильнее всего наказаны этими вероятными американскими санкциями? Венгрия и Словакия. В этом состоит ирония политики. Трамп может говорить, что (премьер-министр Венгрии – ред.) Виктор Орбан является его лучшим другом, но во время принятия бизнес-решений друзья становятся немного менее существенными", - добавил он.
Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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ВенгрияСловакияСШАДональд ТрампДональд ТускВиктор ОрбанВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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