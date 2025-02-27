Трамп подтвердил планы по введению пошлин против Мексики, Канады и Китая
Трамп подтвердил планы по введению пошлин против Мексики, Канады и Китая 4 марта
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что планы по введению пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными и вступят в силу 4 марта.
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"Предлагаемые тарифы которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет платить дополнительный 10%-ный тариф с этого дня. Дата по введению зеркального тарифа со 2 апреля останется в полной силе и действии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.
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