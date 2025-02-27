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Трамп подтвердил планы по введению пошлин против Мексики, Канады и Китая

Трамп подтвердил планы по введению пошлин против Мексики, Канады и Китая - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп подтвердил планы по введению пошлин против Мексики, Канады и Китая

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что планы по введению пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными и вступят в силу... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:56:00+03:00

2025-02-27T16:56:00+03:00

2025-02-27T17:23:00+03:00

мексика

канада

китай

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

дональд трамп

экономика

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что планы по введению пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными и вступят в силу 4 марта."Предлагаемые тарифы которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет платить дополнительный 10%-ный тариф с этого дня. Дата по введению зеркального тарифа со 2 апреля останется в полной силе и действии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999607590.html

мексика

канада

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мексика, канада, китай, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, дональд трамп, экономика