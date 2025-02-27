В Европе призвали отложить введение пошлин на удобрения из России
Фермеры ЕС призвали ЕК отложить введение пошлин на импорт удобрений из России
Посевные работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также предупредили, что такие меры самым негативным образом отразятся на сельскохозяйственной отрасли уже летом этого года, говорится в заявлении крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в распоряжении РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере.
Британские фермеры приехали на протест в центр Лондона на танках
10 февраля, 19:58
«
"Удобрения необходимы для выращивания сельскохозяйственных культур и пастбищ и представляют собой основной фактор затрат для европейских фермеров. Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета… ЕС не может позволить себе играть в смертельные игры со своим сельским хозяйством. Мы призываем все институты ЕС рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, поскольку нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия уже летом 2025 года", - говорится в документе.
Профсоюз фермеров также призвал ЕК отложить на год повышение пошлин на удобрения. "Фермеры призывают отложить на один год вступление в силу предлагаемого изменения тарифов на удобрения, произведенные в России и Беларуси, чтобы обеспечить адаптацию рынка", - указывается в заявлении.