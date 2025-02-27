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В Европе призвали отложить введение пошлин на удобрения из России

В Европе призвали отложить введение пошлин на удобрения из России - РИА Новости, 27.02.2025

В Европе призвали отложить введение пошлин на удобрения из России

Сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:50:00+03:00

2025-02-27T16:50:00+03:00

2025-02-27T17:02:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также предупредили, что такие меры самым негативным образом отразятся на сельскохозяйственной отрасли уже летом этого года, говорится в заявлении крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в распоряжении РИА Новости. Ранее Еврокомиссия предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. "Удобрения необходимы для выращивания сельскохозяйственных культур и пастбищ и представляют собой основной фактор затрат для европейских фермеров. Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета… ЕС не может позволить себе играть в смертельные игры со своим сельским хозяйством. Мы призываем все институты ЕС рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке, поскольку нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия уже летом 2025 года", - говорится в документе. Профсоюз фермеров также призвал ЕК отложить на год повышение пошлин на удобрения. "Фермеры призывают отложить на один год вступление в силу предлагаемого изменения тарифов на удобрения, произведенные в России и Беларуси, чтобы обеспечить адаптацию рынка", - указывается в заявлении.

https://ria.ru/20250210/london-1998493237.html

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