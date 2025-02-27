ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
Глава Минфина Франции Ломбар: если США введут пошлины, Европа ответит зеркально
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Если США введут 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза, Европа ответит зеркально, заявил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар - его слова передает агентство Франс-Пресс.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
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"Очевидно, что если США введут повышенные пошлины, о чем объявил Трамп, ЕС сделает тоже самое", - сказал Ломбар.
Он добавил, что в разговоре со своим американским коллегой Скоттом Бессентом он предупреждал, что такие действия со стороны США приведут к инфляции и замедленному росту экономики.
Ломбар также отметил, что, по словам Бессента, переговоры о введении повышенных таможенных пошлин начнутся 2 апреля.
Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.