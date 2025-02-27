Рейтинг@Mail.ru
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 27.02.2025 (обновлено: 17:41 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции - РИА Новости, 27.02.2025
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции
Если США введут 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза, Европа ответит зеркально, заявил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар - его слова... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:33:00+03:00
2025-02-27T17:41:00+03:00
сша
европа
франция
дональд трамп
скотт бессент
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Если США введут 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза, Европа ответит зеркально, заявил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар - его слова передает агентство Франс-Пресс. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли. "Очевидно, что если США введут повышенные пошлины, о чем объявил Трамп, ЕС сделает тоже самое", - сказал Ломбар. Он добавил, что в разговоре со своим американским коллегой Скоттом Бессентом он предупреждал, что такие действия со стороны США приведут к инфляции и замедленному росту экономики. Ломбар также отметил, что, по словам Бессента, переговоры о введении повышенных таможенных пошлин начнутся 2 апреля.Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
https://ria.ru/20250227/peskov-2001917939.html
https://ria.ru/20250227/poshliny-2001918568.html
сша
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, франция, дональд трамп, скотт бессент, евросоюз, еврокомиссия, в мире
США, Европа, Франция, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС ответит на введение США 25-процентных пошлин, заявили во Франции

Глава Минфина Франции Ломбар: если США введут пошлины, Европа ответит зеркально

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Если США введут 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза, Европа ответит зеркально, заявил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар - его слова передает агентство Франс-Пресс.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС
Вчера, 12:40
«
"Очевидно, что если США введут повышенные пошлины, о чем объявил Трамп, ЕС сделает тоже самое", - сказал Ломбар.
Он добавил, что в разговоре со своим американским коллегой Скоттом Бессентом он предупреждал, что такие действия со стороны США приведут к инфляции и замедленному росту экономики.
Ломбар также отметил, что, по словам Бессента, переговоры о введении повышенных таможенных пошлин начнутся 2 апреля.
Активность Трампа в отношении внешнеторговых пошлин не ограничивается Европой. Так, американский президент 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
Вчера, 12:43
 
СШАЕвропаФранцияДональд ТрампСкотт БессентЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала