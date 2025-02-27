https://ria.ru/20250227/poshliny-2001957419.html

Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ

Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025

Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ

Индийские чиновники рассматривают возможность снижения пошлин на импорт ряда товаров, в том числе автомобилей и химической продукции, чтобы избежать введения... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:56:00+03:00

2025-02-27T14:56:00+03:00

2025-02-27T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Индийские чиновники рассматривают возможность снижения пошлин на импорт ряда товаров, в том числе автомобилей и химической продукции, чтобы избежать введения аналогичных мер администрацией президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В середине февраля Трамп заявлял, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров. "Индийские чиновники изучают возможности снижения пошлин на широкий спектр импортных товаров, включая автомобили и химическую продукцию, пытаясь избежать угрозы введения ответных пошлин президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, в Нью-Дели также рассматривают снижение пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной продукции, важнейшие фармацевтические препараты, ряд медицинских приборов и электронику.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000685584.html

https://ria.ru/20250114/indija-1993684842.html

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сша, нью-дели, индия, дональд трамп, в мире