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Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
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14:56 27.02.2025 (обновлено: 15:05 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/poshliny-2001957419.html
Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ
Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ
Индийские чиновники рассматривают возможность снижения пошлин на импорт ряда товаров, в том числе автомобилей и химической продукции, чтобы избежать введения... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Индийские чиновники рассматривают возможность снижения пошлин на импорт ряда товаров, в том числе автомобилей и химической продукции, чтобы избежать введения аналогичных мер администрацией президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В середине февраля Трамп заявлял, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров. "Индийские чиновники изучают возможности снижения пошлин на широкий спектр импортных товаров, включая автомобили и химическую продукцию, пытаясь избежать угрозы введения ответных пошлин президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, в Нью-Дели также рассматривают снижение пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной продукции, важнейшие фармацевтические препараты, ряд медицинских приборов и электронику.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000685584.html
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сша, нью-дели, индия, дональд трамп, в мире
США, Нью-Дели, Индия, Дональд Трамп, В мире
Индия может снизить пошлины на импорт ряда товаров, сообщили СМИ

Bloomberg: Индия снизит импортные пошлины, чтобы избежать ответных мер США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Индийские чиновники рассматривают возможность снижения пошлин на импорт ряда товаров, в том числе автомобилей и химической продукции, чтобы избежать введения аналогичных мер администрацией президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
В середине февраля Трамп заявлял, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров.
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"Индийские чиновники изучают возможности снижения пошлин на широкий спектр импортных товаров, включая автомобили и химическую продукцию, пытаясь избежать угрозы введения ответных пошлин президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников агентства, в Нью-Дели также рассматривают снижение пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной продукции, важнейшие фармацевтические препараты, ряд медицинских приборов и электронику.
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