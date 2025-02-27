https://ria.ru/20250227/poshliny-2001918568.html
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:43:00+03:00
2025-02-27T12:43:00+03:00
2025-02-27T12:55:00+03:00
россия
сша
евросоюз
экономика
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:62:3202:1863_1920x0_80_0_0_fcac3ead0755689fe575bf5662007b30.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США."У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то, значит, какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e60d5c7edbb6f7972e6c2179dff4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, евросоюз, экономика, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Евросоюз, Экономика, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
Песков: планируемые США пошлины в отношении ЕС не повлияют на Россию