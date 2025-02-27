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В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
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12:43 27.02.2025 (обновлено: 12:55 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/poshliny-2001918568.html
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС
Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:43:00+03:00
2025-02-27T12:55:00+03:00
россия
сша
евросоюз
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США."У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то, значит, какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html
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россия, сша, евросоюз, экономика, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Евросоюз, Экономика, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС

Песков: планируемые США пошлины в отношении ЕС не повлияют на Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
"У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то, значит, какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Европа нанесла Трампу ответный удар
08:00
 
РоссияСШАЕвросоюзЭкономикаДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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