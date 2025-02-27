https://ria.ru/20250227/poshliny-2001918568.html

В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС

В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС - РИА Новости, 27.02.2025

В Кремле оценили влияние на Россию пошлин США в отношении ЕС

Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:43:00+03:00

2025-02-27T12:43:00+03:00

2025-02-27T12:55:00+03:00

россия

сша

евросоюз

экономика

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пошлины, которые планируют ввести США в отношении ЕС, не могут оказать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США."У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то, значит, какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле.

https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, евросоюз, экономика, дмитрий песков, дональд трамп