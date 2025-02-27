https://ria.ru/20250227/poshlina-2001858496.html
Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое
Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое - РИА Новости, 27.02.2025
Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое
Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизят до 9333,2 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:27:00+03:00
2025-02-27T08:27:00+03:00
2025-02-27T09:18:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
подсолнечное масло
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизят до 9333,2 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза.Ставку в марте рассчитали при индикативной цене 1065,1 доллара за тонну продукции. В феврале действует пошлина в размере 17 786,4 рубля, ее значение рассчитали при индикативной цене 1068,5 доллара.Кроме того, экспортную пошлину на подсолнечный шрот снизят до 1742,3 рубля. В марте ее рассчитали по индикативной цене 204,1 доллара за тонну. Ее значение в феврале — 3888,7 рубля из расчета при индикативной цене в 212,2 доллара.Гибкие экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот ввели в России в 2021 году (с мая и сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026-го. Ставки пошлин рассчитывают как разницу между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.Для расчета рублевых значений пошлин, которые ввели с июля 2023 года, используют среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
https://ria.ru/20250202/rossija-1996861100.html
https://ria.ru/20250226/poshliny-1760964563.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), подсолнечное масло
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Подсолнечное масло
Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое
Пошлина на экспорт подсолнечного масла снизится до 9333,2 рубля в марте
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизят до 9333,2 рубля за тонну, следует из информации на сайте
Минсельхоза.
Ставку в марте рассчитали при индикативной цене 1065,1 доллара за тонну продукции. В феврале действует пошлина в размере 17 786,4 рубля, ее значение рассчитали при индикативной цене 1068,5 доллара.
Кроме того, экспортную пошлину на подсолнечный шрот снизят до 1742,3 рубля. В марте ее рассчитали по индикативной цене 204,1 доллара за тонну. Ее значение в феврале — 3888,7 рубля из расчета при индикативной цене в 212,2 доллара.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот ввели в России в 2021 году (с мая и сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026-го. Ставки пошлин рассчитывают как разницу между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые ввели с июля 2023 года, используют среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.