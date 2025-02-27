https://ria.ru/20250227/poshlina-2001858496.html

Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое

Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое - РИА Новости, 27.02.2025

Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое

Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизят до 9333,2 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:27:00+03:00

2025-02-27T08:27:00+03:00

2025-02-27T09:18:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

подсолнечное масло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758374575_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6714125389ddb655868bca7a3f4df6ac.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизят до 9333,2 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза.Ставку в марте рассчитали при индикативной цене 1065,1 доллара за тонну продукции. В феврале действует пошлина в размере 17 786,4 рубля, ее значение рассчитали при индикативной цене 1068,5 доллара.Кроме того, экспортную пошлину на подсолнечный шрот снизят до 1742,3 рубля. В марте ее рассчитали по индикативной цене 204,1 доллара за тонну. Ее значение в феврале — 3888,7 рубля из расчета при индикативной цене в 212,2 доллара.Гибкие экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот ввели в России в 2021 году (с мая и сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026-го. Ставки пошлин рассчитывают как разницу между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.Для расчета рублевых значений пошлин, которые ввели с июля 2023 года, используют среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

https://ria.ru/20250202/rossija-1996861100.html

https://ria.ru/20250226/poshliny-1760964563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), подсолнечное масло