https://ria.ru/20250227/posevnaya-1848730988.html

Что можно сажать в феврале: лунный посевной календарь на 2025 год

Лунный посевной календарь на февраль 2025: благоприятные дни для посева

Что можно сажать в феврале: лунный посевной календарь на 2025 год

Лунный посевной календарь составляется на основе длительных наблюдений за влиянием фаз спутника Земли на поведение растений. Какие дни в феврале 2025 года... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:54:00+03:00

2025-02-27T16:54:00+03:00

2025-02-27T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лунный посевной календарь составляется на основе длительных наблюдений за влиянием фаз спутника Земли на поведение растений. Какие дни в феврале 2025 года благоприятны для посева, а когда никаких манипуляций с растениями производить не стоит, подробная таблица, - в материале РИА Новости.Лунный посевной календарь на февраль 2025 годаНачало зимы – самое время для планирования своего участка и проведения подготовительных работ.- При комплексном подходе к озеленению стоит заранее разметить зоны, понять, где будет необходимо провести дренаж, соответствующие коммуникации и инфраструктуру. Однако это не означает, что зимой нельзя вести садовые работы. Февраль – самое время для посева семян на рассаду, чтобы получить раннее цветение. В первую декаду февраля сеют преимущественно цветы с длинным вегетационным периодом или требующие стратификации, такие как дельфиниум, сальвия, лобелия и другие. До 20 февраля рекомендуется сеять семена гвоздики, целозии, колокольчиков. В конце февраля сеют петунии и цинии. Также в феврале начинают сеять на рассаду многие плодово-овощные культуры. В начале февраля стоит посеять семена садовой земляники. В середине февраля можно перейти к сеянию баклажанов и томатов, а ближе к концу февраля – перцев, лука и сельдерея. Действительно, при проведении работ в саду многие опираются на фазы Луны. Считается, что в дни новолуния и полнолуния, а также за день до и после лучше не работать с растениями: не сеять и не пересаживать любые растения. В феврале 2025 года такими "негативными" днями станут 11, 12, 13, 27 и 28 числа, - рассказывает Дмитрий Шабатин, основатель компании "Doma Msk Garden", эксперт в области ландшафтных работ.Фазы луныСчитается, что фазы Луны по-разному влияют на посадки:Благоприятные дни для посева и что можно сажатьВ последний месяц зимы в средней полосе России все еще холодно и снежно, но именно в феврале начинаются активные работы по высадке семян на рассаду. Не стоит забывать поддерживать правильный световой день, так необходимый для всходов, он должен составлять 12-13 часов.Семена разных культурВ соответствии с фазами Луны, в феврале самыми благоприятными для высадки овощных культур считаются дни:ЦветыДля высадки цветов также существуют благоприятные и неблагоприятные дни, в феврале 2025 года это:Удачные дни для пересадки и различных садово-огородных работПри проведении садово-огородных работ тоже можно ориентироваться на фазы Луны.Неблагоприятные дни для посеваНеблагоприятных дней для высадки семян в феврале 2025 года два: 12-е (полнолуние), 28-е приходятся на новолуние.Особенности посева в февралеВ последний зимний месяц рекомендуется высаживать:Семена высаживаются в ящики для рассады во влажную плотную торфосмесь, емкость накрывается прозрачной крышкой или пленкой и ставится в темное место для прорастания. После появления всходов рекомендуется использовать фитолампы для поддержания правильного светового дня.

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https://ria.ru/20240306/kabachki-1782148963.html

https://ria.ru/20240304/pomidory-1778834975.html

https://ria.ru/20250226/kalendar-1778149275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, луна, растения, деревья, овощи, цветы