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Полиция Румынии провела проверку в доме Джорджеску - РИА Новости, 27.02.2025
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13:40 27.02.2025 (обновлено: 13:47 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/politsija-2001933424.html
Полиция Румынии провела проверку в доме Джорджеску
Полиция Румынии провела проверку в доме Джорджеску - РИА Новости, 27.02.2025
Полиция Румынии провела проверку в доме Джорджеску
Полиция провела проверку в доме румынского политика Кэлина Джеорджеску, ранее баллотировавшегося в президенты Румынии, с его согласия в рамках судебного... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:40:00+03:00
2025-02-27T13:47:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Полиция провела проверку в доме румынского политика Кэлина Джеорджеску, ранее баллотировавшегося в президенты Румынии, с его согласия в рамках судебного контроля, сообщает агентство Agerpres. Джеорджеску в среду был обвинен в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. "В четверг утром сотрудники полиции отправились в дом Кэлина Джеорджеску для проверки в рамках судебного контроля. По данным Инспектората полиции уезда Илфова, проверки проводились с его согласия", - говорится в сообщении агентства. В инспекторате уезда отметили, что сотрудники полиции осуществляют все действия с соблюдением принципов законности, равноудаленности и беспристрастности. "Провели проверки в доме лица, находящегося под судебным контролем, в соответствии с законодательством, процедурами и нормами, регламентирующими данную меру. Мы хотели бы уточнить, что проверки проводились с согласия соответствующего лица, в сроки, взаимно согласованные заинтересованным лицом и сотрудниками полиции, осуществляющими надзор за соблюдением предписанных мер в порядке судебного контроля", - подчеркивается в сообщении. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
https://ria.ru/20250226/rumynija-2001718158.html
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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, США, Кэлин Джеорджеску, НАТО
Полиция Румынии провела проверку в доме Джорджеску

Полиция Румынии провела проверку в доме Джорджеску в рамках судебного контроля

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Полиция провела проверку в доме румынского политика Кэлина Джеорджеску, ранее баллотировавшегося в президенты Румынии, с его согласия в рамках судебного контроля, сообщает агентство Agerpres.
Джеорджеску в среду был обвинен в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года. Политик уже получил подписку о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
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"В четверг утром сотрудники полиции отправились в дом Кэлина Джеорджеску для проверки в рамках судебного контроля. По данным Инспектората полиции уезда Илфова, проверки проводились с его согласия", - говорится в сообщении агентства.
В инспекторате уезда отметили, что сотрудники полиции осуществляют все действия с соблюдением принципов законности, равноудаленности и беспристрастности.
"Провели проверки в доме лица, находящегося под судебным контролем, в соответствии с законодательством, процедурами и нормами, регламентирующими данную меру. Мы хотели бы уточнить, что проверки проводились с согласия соответствующего лица, в сроки, взаимно согласованные заинтересованным лицом и сотрудниками полиции, осуществляющими надзор за соблюдением предписанных мер в порядке судебного контроля", - подчеркивается в сообщении.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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